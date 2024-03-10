İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Behçet Alp kimdir? İYİ Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı Behçet Alp kimdir?

İYİ PARTİ AYDIN KUŞADASI ADAYI KİM?

İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp oldu.

BEHÇET ALP KİMDİR?

Behçet Alp, 1982 yılında Kuşadası'nda doğdu ve eğitim hayatını aynı yerde başarıyla tamamladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2004 yılında mezun olan Alp, öğrencilik yıllarında gösterdiği üstün başarılarla dikkat çekti. Mezuniyetten sonra stajını ve askerlik görevini tamamlayan Alp, 2007 yılında kendi avukatlık bürosunu açtı. Yaklaşık 18 yıldır fiilen avukatlık mesleğini ifa etmektedir.

2006 yılında, Kuşadası Gençlik Derneği'nin kurucu başkanı olarak görev alan Alp, dernek çatısı altında pek çok başarılı organizasyona imza attı. 2009 yılında, Kuşadası Belediye Meclisi üyesi olarak seçilen Alp, 'en genç meclis üyesi' unvanını kazanarak, belediye bünyesindeki pek çok komisyonda etkin rol aldı.

2010 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Alp, 'Kıyı Kentlerindeki İmar Uygulamaları ile Kente Karşı İşlenen Suçlar' başlıklı teziyle akademik alanda da başarılarını sürdürdü. Kuşadası'nı konu alan bu tezi, kitap olarak da yayımlandı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında formasını terlettiği Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün 2016-2019 yılları arasında kulüp başkanlığını üstlenen Alp, bu süreçte kulübe önemli katkılarda bulundu.

Zoru seven, güce ve iktidara karşı onurla dik durmayı başaran Alp, Kuşadası'nın muhalefet partilerinde Kuşadası kamu yararına muhalefet görevini üstlenerek, dile getirilmesi cesaret isteyen birçok konuyu gündeme taşıyarak önemli bir misyon üstlendi.

2023 yılında İYİ Parti'ye üye olarak, 2024 Yerel Seçimleri için partinin Kuşadası Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Alp, evli ve iki çocuk babasıdır. Kuşadası'na büyük bir gönül bağı olan Alp, doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı bu güzel ilçeyi çok daha yaşanabilir kılmak ve örnek bir dünya kenti olarak gelecek nesillere miras bırakabilmek için bu kez Kuşadası Belediye Başkanlığı için elini taşın altına koymuştur.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.