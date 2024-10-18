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Bebek katili çete hangi hastane?

Bebek katili çete hangi hastane?
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İstanbul'da bebekleri haksız kazanç elde etmek amacıyla anlaşmalı hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çetenin ortaya çıkmasının ardından, Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlık, iki özel hastanenin faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu. Bebek katili çete hangi hastane? merak ediliyordu. Bebek katili 19 hastane, bebek katili çetesi hastane isimleri merak ediliyor. Peki, Yenidoğan çetesi hastaneleri hangileri? İşte, Yenidoğan çetesi hastane listesi...

Bebek katili çete hangi hastane? İstanbul'da bebek hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde eden ve bazı bebeklerin ölümüne neden olan suç şebekesine ilişkin detaylar kamuoyunu derinden sarstı. Sağlık Bakanlığı, "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen bu suç ağıyla bağlantılı hastanelere yönelik inceleme başlattı ve iki hastanenin faaliyetlerini askıya aldı. Soruşturma kapsamında 22'si tutuklu toplam 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış durumda. Bebek katili çete hangi hastane? merak ediliyordu. Bebek katili 19 hastane, bebek katili çetesi hastane isimleri merak ediliyor. Peki, Yenidoğan çetesi hastaneleri hangileri? İşte, Yenidoğan çetesi hastane listesi ve detaylar!

BEBEK KATİLİ ÇETE HANGİ HASTANE?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bebek acil hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çeteye yönelik hukuki yaptırım sürecinin başlatıldığı belirtildi. Söz konusu olay, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Mayıs 2023'te gerçekleştirilen bir operasyonla gün yüzüne çıktı. Bakanlık, bu kişilerin işbirliği yaptığı hastanelerin faaliyetlerinin inceleme altında olduğunu ve hukuki yaptırım süreçlerinin devreye alındığını vurguladı.

Bebek katili çete hangi hastane?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 özel hastane "malen sorumlu" sıfatıyla yer aldı. Bu hastanelerle ilgili incelemelerin devam ettiği ve şu ana kadar iki hastanenin faaliyetlerinin askıya alındığı öğrenildi. Bakanlık açıklamasında, bu çete ile işbirliği yapanların sağlık çalışanlarının itibarını zedelemeyeceği ve sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ HASTANE LİSTESİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetleri şu an için askıya alınmış durumda. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi eylül ayından beri, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi ise mayıs ayından beri faaliyet göstermiyor.

Bebek katili çete hangi hastane?

Anadolu Ajansı (AA) tarafından yapılan incelemelerde, kapalı olduğu tespit edilen Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bir not olduğu ve girişinin dubalarla kapatıldığı gözlendi.

YENİDOĞAN ÇETESİ HASTANELERİ

İddianamede adı geçen ve "Yenidoğan Çetesi" suçlarına karıştığı belirlenen hastaneler şunlardır:

  • Akabe Sağlık Tesisleri
  • Doğamed Sağlık Hizmetleri
  • Ekip Sağlık Hizmetleri
  • Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
  • Medilife Sağlık Hizmetleri
  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  • Özel Doğa Hospital
  • Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  • Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  • Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
  • Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
  • Silivri Kolan Hastanesi
  • Yonca Sağlık Hizmetleri
  • Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
  • GMZ Sağlık Hizmetleri
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Bu hastanelerle ilgili incelemeler sürmekte olup, kamuoyuna ilerleyen süreçte daha fazla bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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