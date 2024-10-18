Bebek katili çete hangi hastane? İstanbul'da bebek hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde eden ve bazı bebeklerin ölümüne neden olan suç şebekesine ilişkin detaylar kamuoyunu derinden sarstı. Sağlık Bakanlığı, "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen bu suç ağıyla bağlantılı hastanelere yönelik inceleme başlattı ve iki hastanenin faaliyetlerini askıya aldı. Soruşturma kapsamında 22'si tutuklu toplam 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış durumda. Bebek katili çete hangi hastane? merak ediliyordu. Bebek katili 19 hastane, bebek katili çetesi hastane isimleri merak ediliyor. Peki, Yenidoğan çetesi hastaneleri hangileri? İşte, Yenidoğan çetesi hastane listesi ve detaylar!

BEBEK KATİLİ ÇETE HANGİ HASTANE?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bebek acil hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çeteye yönelik hukuki yaptırım sürecinin başlatıldığı belirtildi. Söz konusu olay, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Mayıs 2023'te gerçekleştirilen bir operasyonla gün yüzüne çıktı. Bakanlık, bu kişilerin işbirliği yaptığı hastanelerin faaliyetlerinin inceleme altında olduğunu ve hukuki yaptırım süreçlerinin devreye alındığını vurguladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 özel hastane "malen sorumlu" sıfatıyla yer aldı. Bu hastanelerle ilgili incelemelerin devam ettiği ve şu ana kadar iki hastanenin faaliyetlerinin askıya alındığı öğrenildi. Bakanlık açıklamasında, bu çete ile işbirliği yapanların sağlık çalışanlarının itibarını zedelemeyeceği ve sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ HASTANE LİSTESİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetleri şu an için askıya alınmış durumda. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi eylül ayından beri, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi ise mayıs ayından beri faaliyet göstermiyor.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından yapılan incelemelerde, kapalı olduğu tespit edilen Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bir not olduğu ve girişinin dubalarla kapatıldığı gözlendi.

YENİDOĞAN ÇETESİ HASTANELERİ

İddianamede adı geçen ve "Yenidoğan Çetesi" suçlarına karıştığı belirlenen hastaneler şunlardır:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Bu hastanelerle ilgili incelemeler sürmekte olup, kamuoyuna ilerleyen süreçte daha fazla bilgilendirme yapılması bekleniyor.