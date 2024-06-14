Bayram namazı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda sabahleyin cemaatle kılınan bir namazdır ve Müslümanlar için önemli bir ibadettir. BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram namazı kaç rekat, bayram namazında kaç tekbir alınır? İşte ayrıntılar...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, iki rekât olarak kılınır ve diğer namazlardan bazı farklılıkları vardır. İşte adım adım bayram namazı nasıl kılınır:

Niyet getirmek: Namaza başlamadan önce niyet edilir. Niyet kalben yapılır ve şöyle denir:

Ramazan Bayramı namazı için: "Niyet ettim Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Kurban Bayramı namazı için: "Niyet ettim Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Birinci rekât

İftitah Tekbiri (Başlama Tekbiri): Eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve "Allah-u Ekber" denir. Eller bağlanır.

Ek Tekbirler (Zaid Tekbirler): Başlama tekbirinden sonra, eller üç defa daha kulak hizasına kadar kaldırılır ve her defasında "Allah-u Ekber" denir. Her tekbirden sonra eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır.

Fatiha ve sure: İmam veya bireysel olarak namaz kılarken önce Fatiha Suresi okunur, ardından bir sure veya birkaç ayet okunur.

Rükû ve secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılır ve ardından ikinci rekâta kalkılır.

İkinci rekât

Ek Tekbirler (Zaid Tekbirler): İkinci rekâta kalkıldıktan sonra, Fatiha Suresi ve bir sure okunmadan önce eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve üç defa "Allah-u Ekber" denir. Eller her defasında yanlara bırakılır.

Fatiha ve Sure: Fatiha Suresi ve bir sure veya birkaç ayet okunur.

Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılır.

Tahiyyat: Son oturuşa geçilir, Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur ve sonrasında selam verilir.

Selam

Sağa ve Sola Selam: Son oturuşun duaları tamamlandıktan sonra, önce sağa, sonra sola "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek selam verilir.