Bayram'da nöbetçi eczaneler hangileri? Kurban Bayram'ında hangi eczaneler açık olacak?
Birçok kişi bayramda açık olacak nöbetçi eczaneleri araştırıyor. Kurban Bayramı süresince nöbetçi eczaneler Türkiye genelinde hizmet vermeye devam edecek. Her şehirde belirlenen nöbetçi eczaneler, bayram boyunca kesintisiz olarak ilaç ihtiyacınızı karşılayacak.
Bayram süresince nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde, bayram boyunca nöbetçi eczaneler 24 saat açık kalarak acil ilaç ihtiyaçlarını karşılıyor. Peki, Bayram'da nöbetçi eczaneler hangileri? Kurban Bayram'ında hangi eczaneler açık olacak?
BAYRAM'DA NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?
Kurban Bayramı süresince nöbetçi eczaneler Türkiye genelinde hizmet vermeye devam edecek. Her şehirde belirlenen nöbetçi eczaneler, bayram boyunca kesintisiz olarak ilaç ihtiyacınızı karşılayabilir. Nöbetçi eczanelerin listesini öğrenmek için çeşitli internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA (LİNK)
HAYAT ECZANESİ
Tel: 0-216-351 9907
Adres: Heybeliada Mahallesi, Ayyıldız Caddesi, 43, Heybeliada, Adalar
MERKEZ ECZANESİ
Tel: 0-216-382 6392
Adres: Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 12, Büyükada, Adalar
BURGAZADA ECZANESİ
Tel: 0-216-381 2112
Tarif: 112 acil karşısı
Adres: Burgazadası Mahallesi, Çınarlık Sokak, 3, Burgazada, Adalar
KINALI ECZANESİ(V)
HADIMKÖY ECZANESİ
Tel: 0-212-771 2325
Adres: Hastane Mahallesi, Ayasofya Caddesi, 9/A, Hadımköy, Arnavutköy
BUSE ECZANESİ
Tel: 0-212-597 0208
Tarif: KOZLAR PARKI KARŞISI , AVLU 34 AVM VE JANDARMA ARASINDAKİ ANA CADDEDEN 700 METRE AŞAĞISI,KİPTAŞ KONUTLARI VE VADİ PARKIN YUKARISI
Adres: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, 1508/A, Arnavutköy
İREM ECZANESİ
Tel: 0-212-597 5600
Tarif: POLİS OKULUNUN 300 METRE AŞAĞISINDA İMRAHOR MEYDANINDA-İMRAHOR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
Adres: İmrahor Mahallesi, Sevban Mehmet Caddesi, 148-1, Arnavutköy
BURCU ECZANESİ
Tel: 0-216-577 0204
Tarif: Showmar Market Karşısı
Adres: İçerenköy Mahallesi, Karslı Ahmet Caddesi, 42D, İçerenköy, Ataşehir
İSTANBUL ECZANESİ
Tel: 0-216-508 2994
Adres: Kayışdağı Mahallesi, Nihat Sokak, 61A, Kayışdağı, Ataşehir
İDA ECZANESİ
Tel: 0-216-572 1915
Tarif: Küçükbakkalköyde Eskiden Pazar Kurulan Cadde
Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No:16/B, Ataşehir
OPTİMUM ECZANESİ
Tel: 0-216-548 2424
Adres: Yenisahra Mahallesi, İstiklal Caddesi, Optimum AVM 2B, Yenisahra, Ataşehir
ATATÜRK BULVAR ECZANESİ
Tel: 0-216-504 3520
Tarif: Metropol C Blok, Fenerbahçe Üniversitesi karşısı
Adres: Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Ata 2/4 No:8-I, Ataşehir
SENA ECZANESİ
Tel: 0-212-551 5595
Tarif: Safa Hastanesi Yakını Cadde Üstü
Adres: Hürriyet Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, 82/D, Yenibosna, Bahçelievler
HANIMELİ ECZANESİ
Tel: 0-212-551 4048
Adres: Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey 10. Sokak, 48A, Şirinevler, Bahçelievler
FATİH KIVANÇ ECZANESİ
Tel: 0-212-653 5353
Tarif: BAHÇELİEVLER MEDİPOL HASTANESİ KARŞISI
Adres: Fevziçakmak Mahallesi, Fatih Caddesi, 22/A, Fevziçakmak, Bahçelievler
OYA ECZANESİ
Tel: 0-212-441 1796
Tarif: Yayla Burger King karşısı, Yayla otobüs durağı önü
Adres: Bahçelievler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 105/C, Yayla, Bahçelievler
FİLİZ DOĞAN ECZANESİ
Tel: 0-212-505 4738
Tarif: Bahçelievler Devlet Hastanesinden aşağıya inerken Işıklardan 200 metre sonra Solda , Çavuşpaşa minibüs son durağı karşısı-Çavuşpaşa Meydanı
Adres: Soğanlı Mahallesi, Cumhuriyet 1 Caddesi, 4/A, Çavuşpaşa, Bahçelievler
BERRİN ECZANESİ
Tel: 0-216-344 1937
Tarif: Gencallar Mağazası Arka Sokağı
Adres: Atatürk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 9-15G, Atatürk, Ümraniye
İDEALİST ECZANESİ
Tel: 0-216-590 0353
Adres: Madenler Mahallesi, İdealist Kent Caddesi, No:5/4, İdealist Park AVM, Ümraniye
NİHAL ECZANESİ
Tel: 0-216-540 2560
Tarif: Mlli Mücadele Sokak,Tepe Tıp Merkezi Karşısı,Sultanmurat Restoran Yanı, Garanti Bankası Karşısı
Adres: Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi, 1/B, Ümraniye
AL ECZANESİ
Tel: 0-216-632 0375
Tarif: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Çıkışının Karşısında, Finansbank ATM Yanı
Adres: Elmalıkent Mahallesi, Trt Caddesi, 2/C, Ümraniye