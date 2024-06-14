Bayram süresince nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde, bayram boyunca nöbetçi eczaneler 24 saat açık kalarak acil ilaç ihtiyaçlarını karşılıyor. Peki, Bayram'da nöbetçi eczaneler hangileri? Kurban Bayram'ında hangi eczaneler açık olacak?

BAYRAM'DA NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

Kurban Bayramı süresince nöbetçi eczaneler Türkiye genelinde hizmet vermeye devam edecek. Her şehirde belirlenen nöbetçi eczaneler, bayram boyunca kesintisiz olarak ilaç ihtiyacınızı karşılayabilir. Nöbetçi eczanelerin listesini öğrenmek için çeşitli internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA (LİNK)

HAYAT ECZANESİ

Tel: 0-216-351 9907

Adres: Heybeliada Mahallesi, Ayyıldız Caddesi, 43, Heybeliada, Adalar

MERKEZ ECZANESİ

Tel: 0-216-382 6392

Adres: Nizam Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, 12, Büyükada, Adalar

BURGAZADA ECZANESİ

Tel: 0-216-381 2112

Tarif: 112 acil karşısı

Adres: Burgazadası Mahallesi, Çınarlık Sokak, 3, Burgazada, Adalar

KINALI ECZANESİ(V)

HADIMKÖY ECZANESİ

Tel: 0-212-771 2325

Adres: Hastane Mahallesi, Ayasofya Caddesi, 9/A, Hadımköy, Arnavutköy

BUSE ECZANESİ

Tel: 0-212-597 0208

Tarif: KOZLAR PARKI KARŞISI , AVLU 34 AVM VE JANDARMA ARASINDAKİ ANA CADDEDEN 700 METRE AŞAĞISI,KİPTAŞ KONUTLARI VE VADİ PARKIN YUKARISI

Adres: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, 1508/A, Arnavutköy

İREM ECZANESİ

Tel: 0-212-597 5600

Tarif: POLİS OKULUNUN 300 METRE AŞAĞISINDA İMRAHOR MEYDANINDA-İMRAHOR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

Adres: İmrahor Mahallesi, Sevban Mehmet Caddesi, 148-1, Arnavutköy

BURCU ECZANESİ

Tel: 0-216-577 0204

Tarif: Showmar Market Karşısı

Adres: İçerenköy Mahallesi, Karslı Ahmet Caddesi, 42D, İçerenköy, Ataşehir

İSTANBUL ECZANESİ

Tel: 0-216-508 2994

Adres: Kayışdağı Mahallesi, Nihat Sokak, 61A, Kayışdağı, Ataşehir

İDA ECZANESİ

Tel: 0-216-572 1915

Tarif: Küçükbakkalköyde Eskiden Pazar Kurulan Cadde

Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No:16/B, Ataşehir

OPTİMUM ECZANESİ

Tel: 0-216-548 2424

Adres: Yenisahra Mahallesi, İstiklal Caddesi, Optimum AVM 2B, Yenisahra, Ataşehir

ATATÜRK BULVAR ECZANESİ

Tel: 0-216-504 3520

Tarif: Metropol C Blok, Fenerbahçe Üniversitesi karşısı

Adres: Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Ata 2/4 No:8-I, Ataşehir

SENA ECZANESİ

Tel: 0-212-551 5595

Tarif: Safa Hastanesi Yakını Cadde Üstü

Adres: Hürriyet Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, 82/D, Yenibosna, Bahçelievler

HANIMELİ ECZANESİ

Tel: 0-212-551 4048

Adres: Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey 10. Sokak, 48A, Şirinevler, Bahçelievler

FATİH KIVANÇ ECZANESİ

Tel: 0-212-653 5353

Tarif: BAHÇELİEVLER MEDİPOL HASTANESİ KARŞISI

Adres: Fevziçakmak Mahallesi, Fatih Caddesi, 22/A, Fevziçakmak, Bahçelievler

OYA ECZANESİ

Tel: 0-212-441 1796

Tarif: Yayla Burger King karşısı, Yayla otobüs durağı önü

Adres: Bahçelievler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 105/C, Yayla, Bahçelievler

FİLİZ DOĞAN ECZANESİ

Tel: 0-212-505 4738

Tarif: Bahçelievler Devlet Hastanesinden aşağıya inerken Işıklardan 200 metre sonra Solda , Çavuşpaşa minibüs son durağı karşısı-Çavuşpaşa Meydanı

Adres: Soğanlı Mahallesi, Cumhuriyet 1 Caddesi, 4/A, Çavuşpaşa, Bahçelievler

BERRİN ECZANESİ

Tel: 0-216-344 1937

Tarif: Gencallar Mağazası Arka Sokağı

Adres: Atatürk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 9-15G, Atatürk, Ümraniye

İDEALİST ECZANESİ

Tel: 0-216-590 0353

Adres: Madenler Mahallesi, İdealist Kent Caddesi, No:5/4, İdealist Park AVM, Ümraniye

NİHAL ECZANESİ

Tel: 0-216-540 2560

Tarif: Mlli Mücadele Sokak,Tepe Tıp Merkezi Karşısı,Sultanmurat Restoran Yanı, Garanti Bankası Karşısı

Adres: Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi, 1/B, Ümraniye

AL ECZANESİ

Tel: 0-216-632 0375

Tarif: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Çıkışının Karşısında, Finansbank ATM Yanı

Adres: Elmalıkent Mahallesi, Trt Caddesi, 2/C, Ümraniye