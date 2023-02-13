Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Malatya'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Battalgazi ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Battalgazi nerede? Battalgazi ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Battalgazi ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Malatya'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merak edildi. Peki, Battalgazi nerede? Battalgazi ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Battalgazi ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

BATTALGAZİ NEREDE?

Battalgazi, Malatya ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 295,821

Yüzölçümü: 235 km² (90 mil²)

BATTALGAZİ İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Malatya'da yer alan Battalgazi ilçesinin nüfusu 295,821'dir.

BATTALGAZİ HANGİ İLE BAĞLI?

Battalgazi, Malatya ilinin bir ilçesidir.

Battalgazi, Malatya'nın tarih bakımından her türlü kabilesine ev sahipliği yapmış, tarihin izlerini taşıyan önemli bir ilçesidir. Malatya şehrinin ilk kuruluş yeri, bugünkü Bahçebaşı mahallesi içinde yer alan Aslantepe Höyüğüdür. Nüfusu 295.821'dir.[4] Malatya'nın en gelişmiş metropol ilçesidir. Kayısı bahçeleriyle dolu ve Karakaya Barajı'na sınırı vardır. 2. ordu komutanlığı, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi bu ilçede yer almaktadır. Pınarbaşı mesire alanı, Hürriyet parkı ve Kernek şelalesi Battalgazi'nin 4 mevsim boyunca başlıca uğrak yerlerindendir.

Tarihçe

Selçuklu döneminden kalan Ulu Camii, Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ı, Elvan Hamamı, Aslantepe Antik Kenti ile Venk Kilisesi ilçenin ilgi çeken mekanlarındandır. Malatya'nın en verimli toprakları bu bölgede bulunmaktadır. Hasan Basri'nin türbesi ve Zeynal Abidin'in türbesi buradadır. Ziyaret ve türbeler ilçeye canlılık kazandırır. İlçenin Eski Malatya bölümünde halkın büyük bir kısmı tarım ile uğraşır. Başta tuğla fabrikası ve kayısı işleme fabrikaları olmak üzere küçük sanayi tesisleri bulunur.