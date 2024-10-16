BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

Batman'da yarın okul var mı? Batman'da okullar ne zaman açılacak? sorularına yanıt aranıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Elazığ, Şanlıurfa, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi. Bu gelişmenin ardından "16-17 Ekim Şanlıurfa'da okullar tatil mi?" sorusu araştırılıyor. Batman'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Çevre illerde de şiddetle hissedilen bu sarsıntı sonucunda toplamda 4 bina hasar gördü. Elazığ'da bir binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Deprem nedeniyle Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilen bu güçlü deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Malatya'nın Kale ilçesini merkez üssü olarak belirledi. Saat 10.46'da meydana gelen deprem, 5.9 büyüklüğünde ve yerin 10.07 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından 35 artçı sarsıntı yaşandı. Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman'da halk panikle sokaklara çıkarken, sarsıntı Suriye'nin Halep, Haseke ve Deyr El Zor bölgelerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak ölçtü ve sarsıntının 6.5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.