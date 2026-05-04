Başkan Yılmaz sahada: Şehitkamil’de fırtına seferberliği

Gaziantep’te etkili olan yağmur ve dolu yağışı sonrası Şehitkamil Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde sahaya inerek seferberlik başlattı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, afetin ardından mahalleleri tek tek gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden detaylı bilgi aldı.

YAĞIŞIN ARDINDAN HIZLI MÜDAHALE VE YOĞUN ÇALIŞMA

Şehitkamil Belediyesi ekipleri, yağışın hemen ardından koordineli şekilde harekete geçerek temizlik, su tahliyesi ve altyapı kontrollerine başladı. Ara sokaklar ve ana arterlerde biriken suyun tahliye edilmesi, menfezlerin açılması ve çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam etti.

Başkan Umut Yılmaz, ekiplerin sahada yoğun bir mesai yürüttüğünü belirterek, vatandaşların günlük yaşamını en kısa sürede normale döndürmek için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

ZARAR GÖREN BİNALARDA İNCELEME VE MÜTEAHHİTLERE UYARI

Yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, zarar gören binaları yerinde denetledi. İlgili müteahhitlerle birebir görüşen Yılmaz, yapı güvenliği konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Yılmaz, ihmale kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirterek, gerekli önlemlerin alınması için sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

“TÜM KURUMLARLA KOORDİNASYON HALİNDEYİZ”

Başkan Yılmaz, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirterek, sahadaki çalışmaların eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, yağış sonrası oluşabilecek risklere karşı önemli uyarılarda bulunarak, özellikle bina altları, saçaklar ve elektrik direklerinin çevresinde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, sürecin anbean takip edildiğini sözlerine ekledi.

Haber: Mehmet Güngördü