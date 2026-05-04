Haberler

Başkan Yılmaz sahada: Şehitkamil’de fırtına seferberliği

Başkan Yılmaz sahada: Şehitkamil’de fırtına seferberliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te etkili olan şiddetli yağış ve dolunun ardından Şehitkamil Belediyesi ekipleri sahada yoğun çalışma başlattı. Başkan Umut Yılmaz, mahalleleri tek tek ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Temizlik, su tahliyesi ve altyapı kontrolleri aralıksız sürdürülüyor.

Gaziantep’te etkili olan yağmur ve dolu yağışı sonrası Şehitkamil Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde sahaya inerek seferberlik başlattı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, afetin ardından mahalleleri tek tek gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden detaylı bilgi aldı.

YAĞIŞIN ARDINDAN HIZLI MÜDAHALE VE YOĞUN ÇALIŞMA

Şehitkamil Belediyesi ekipleri, yağışın hemen ardından koordineli şekilde harekete geçerek temizlik, su tahliyesi ve altyapı kontrollerine başladı. Ara sokaklar ve ana arterlerde biriken suyun tahliye edilmesi, menfezlerin açılması ve çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam etti.

Başkan Umut Yılmaz, ekiplerin sahada yoğun bir mesai yürüttüğünü belirterek, vatandaşların günlük yaşamını en kısa sürede normale döndürmek için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

ZARAR GÖREN BİNALARDA İNCELEME VE MÜTEAHHİTLERE UYARI

Yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, zarar gören binaları yerinde denetledi. İlgili müteahhitlerle birebir görüşen Yılmaz, yapı güvenliği konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Yılmaz, ihmale kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirterek, gerekli önlemlerin alınması için sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

“TÜM KURUMLARLA KOORDİNASYON HALİNDEYİZ”

Başkan Yılmaz, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirterek, sahadaki çalışmaların eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, yağış sonrası oluşabilecek risklere karşı önemli uyarılarda bulunarak, özellikle bina altları, saçaklar ve elektrik direklerinin çevresinde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, sürecin anbean takip edildiğini sözlerine ekledi.

Haber: Mehmet Güngördü

Dilşad Özcan
Haberler.com
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kimler var kimler! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Çocukları ve eşleriyle birlikte gittikleri gösteriye attıkları bakışlar damga vurdu

Bu bakışları olay oldu!

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kimler var kimler! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu