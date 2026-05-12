Başkan Öntürk: Hatay’ın 15 ilçesine eşit hizmet veriyoruz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Reyhanlı’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Ticaret Odası ve Ticaret Borsası temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, Hatay’ın yeniden yapılanma süreci, altyapı yatırımları ve şehir genelinde devam eden çalışmalar ele alındı. Başkan Öntürk, deprem sonrası Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

“HATAY’I YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Mehmet Öntürk, Hatay genelinde asfalt ve altyapı çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden ihya ve inşa sürecine büyük önem verdiklerini ifade eden Öntürk, afetlerden etkilenen bölgelerin yeniden ayağa kaldırılması için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Hatay’ın yalnızca deprem bölgelerinde değil, tüm ilçelerinde modern şehircilik anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Öntürk, birlik ve dayanışma içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Şehrin geleceğini yeniden inşa etmek için güçlü bir irade ortaya koyduklarını ifade eden Öntürk, Büyükşehir Belediyesi’nin sahada yoğun mesai harcadığını söyledi.

“15 İLÇEYE AYRIM YAPMADAN HİZMET GÖTÜRÜYORUZ”

Başkan Öntürk konuşmasında, Hatay’ın tüm ilçelerine eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını belirterek Reyhanlı’ya yönelik yatırımların da sürdüğünü ifade etti. Öntürk, “Hatay’ın her noktasında ayrım yapmadan çalışıyoruz. Reyhanlı’dan oy çıkmadı diye hizmet götürmeyen anlayışa karşı biz 15 ilçeye de eşit hizmet veriyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Hatay’da önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirde yapılamaz denilen projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Yayman, Yenişehir Gölü peyzaj düzenlemesinin aslına uygun şekilde yeniden yapılacağını açıklarken, geçmişte uygulanan “oy verildiği kadar hizmet” anlayışının doğru olmadığını ifade ederek artık geleceğe odaklandıklarını dile getirdi.

Haber: Mehmet Güngördü