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Başkan Altay: "Türkiye'nin Örnek Kütüphanelerinden Birisini Konya'da İnşa Ediyoruz"

Başkan Altay:
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, inşaatı devam eden Şehir Kütüphanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Mimarisiyle, estetiğiyle ve fonksiyonuyla Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden birisini inşa ettiklerini belirten Başkan Altay, "Kütüphanemiz Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir nirengi noktası olacak. Mevcut ağaçlara göre şekillenen ve ilave ağaçlarla bahçesinde kitap okuyabileceğiniz Türkiye'nin en güzel yapılarından birisini, Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin mimari esintisiyle Konya'mıza kazandırıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası özelliğine sahip olacak Şehir Kütüphanesi'ni tamamlamak için yoğun şekilde çalışıyor.

Şehir Kütüphanesi'nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin eski binasının bulunduğu alanda gençler için Konya'ya kazandıracakları Şehir Kütüphanesi'ndeki çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Başkan Altay: 'Türkiye'nin Örnek Kütüphanelerinden Birisini Konya'da İnşa Ediyoruz'

"Türkiye'nin Örnek Kütüphanelerinden Birisini İnşa Ediyoruz"

"Mimarisiyle, estetiğiyle ve fonksiyonuyla Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden birisini inşa ediyoruz" diyen Başkan Altay, "Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir nirengi noktası olacak. Okuma salonları, toplantı alanları ve her yaştan arkadaşımıza hizmet edecek bu binanın yapımı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabii Ramazan ayındayız. Ekiplerimiz oruç tutmalarına rağmen emek veriyor. Ben onlara Konyalılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapı Mevcut Ağaçlara Göre Şekillenecek

Ahşap ve taş ağırlıklı olarak, şehrin dokusuna aykırı olmayan bir bina inşa edeceklerini kaydeden Başkan Altay, "Ayrıca burada en önemli hassasiyetimiz mevut ağaç yapısı. Binamızın mimarisini ona göre seçtik. Mevcut ağaçlara göre şekillenen ve ilave ağaçlarla bahçesinde kitap okuyabileceğiniz Türkiye'nin en güzel yapılarından birisini, Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin mimari esintisiyle Konya'mıza kazandırıyoruz. Konya'nın en kıymetli arsasında gençlerimize dönük bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mimari olarak da Konya'ya değer katacak bir eser olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Haberler.com / Senem Zafer - Yerel Haberler
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBülent Bey:

Neden Konya? Konya'da kitap okuyacak adam bulamazsınız. Hangi inşaat firmasına verdiniz ihaleyi

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme36
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Haber Yorumlarıserhat özdemir:

Boş konuşmuşsun Bülent bey gel bak bakalım Konya'da var mi kitap okuyan ders çalışan adam kütüphanelerde yer bulamazsın sabah 8 de bilip bilmeden yorum yapmak ne kadar kolay

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Haber YorumlarıBlackened:

Sen Konya yı nasıl bir yer hayal ediyorsun olm

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yanıt2
Haber Yorumlarıerkan yüksel:

EGITIM BITMIS DEMOKRASI BITMIS BUNLAR KUTUPHANE ACIYOR ..GEC KALDINZ SANKI

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Haber YorumlarıAli Saçlı:

boş işler boş gündem .siz önce egitimi düzeltin.okullara bir hademe bile koyamaz haldesiniz.çocuklar sabah 6.30 da okula gidiyor siz önce okul saatlerini düzeltin.birde okullardaki ikiligi kaldırın o imamhatipli o liseli ..birde şu özel okulları kapatın..

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Haber YorumlarıPALA BABA :

Konya ve kütüphane kelimeleri bir arada ne komik duruyor, değil mi? Kitap okuyacak adam olmadığı gibi verşlen o ihaleyi sorgulayacak adam da bulamazsınız Konya'da. Yeyin efendiler, yeyin.

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Haber YorumlarıDogrular:

Kütüphane açsan nolur içini Arap hikayeleri ile doldurduktan sonra. Bilim var mı yok felsefe var mı yok insan psikolojisi yada sosyoloji var mı yok . Bir sonra ki nesli bitirdiniz.

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Lüks kütüphane yaparakmı ilerleyeceğiz, okuyan hiç görmedim, sadece öğrenciler gelip ödev ve derslerini çalışıyor kimide bilgisayarını getirmiş internette sörf yapıyor. Ülkemiz için endişeliyim. Devlet gençleri eğitemedi malesef

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İyi olur bu vatandaş okusun biraz Ülke nasıl rezil hallere düşmüş belki uyanırlar

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Lüks camiler ve kütüphaneler İnançsızlık ve cehalet tavan yapmış Demekki içi boş ibadethaneler ve kütüphanelerden ziyade sürü olmaktan uzak ŞUURLU bireylere ihtiyaç var

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