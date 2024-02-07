Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adaylığından çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş, mesajında "Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı. Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı?

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, günlerdir tartışılan adaylığıyla ilgili açıklamasını yazılı olarak bildirerek "Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığından vazgeçmesinin ardından Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden DEM Parti milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Selahattin Demirtaş, "Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.