Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi? DEM Parti Başak Demirtaş'ı neden aday göstermiyor?

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BAŞAK DEMİRTAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

DEM Parti'den İBB adaylık süreci Başak Demirtaş, yazılı bir açıklama yaptı. Demirtaş, aday olmayacağını duyurarak "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

BAŞAK DEMİRTAŞ NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Adaylık açıklaması günlerdir tartışma konusu olan Demirtaş, aday olmayacağına dair yazılı açıklama yaptı.