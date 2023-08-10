Barış Telli'nin hayatını kim oynayacak? Hayatla Barış filmi ne zaman yayınlanacak?

Paralimpik milli yüzücü Barış Telli'nin hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Telli'nin hayat hikayesi, engelleri aşma mücadelesini ve sporla olan bağını anlatacak olan filmde başrolün kim tarafından oynanacağı merak konusu.

Survivor'da sergilediği performans ile adından söz ettiren Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor. Barış Telli'nin hayatını kimin oynayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Barış Telli'nin hayatının anlatacağı filmin vizyon tarihi araştırılıyor. Peki, Barış Telli'nin hayatı film mi oluyor? Barış Telli'nin hayatını kim oynayacak? Detaylar haberimizde...

BARIŞ TELLİ'NİN HAYATINI KİM OYNAYACAK?

Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesi "Hayatla Barış" ismiyle film oluyor. Projede Telli'ye başarılı oyuncu Taner Ölmez hayat verecek. Çekim öncesi Telli ile bir araya gelen Ölmez, kanedyen kullanımı, topa vuruş teknikleri, topla tempo arttırma gibi konularda ders aldı. Telli, Taner Ölmez'in oynamasını çok istediğini belirtirken Taner Ölmez ise Telli'ye "Muhteşem bir sporcusun, bu umut dolu başarı hikayesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık" dedi.

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HAYATLA BARIŞ FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Four Story Prodüksiyon'un üstlendiği filmi Ekin Pandır yönetecek. Koray Yeltekin'in yazdığı "Hayatla Barış" filminin senaryo danışmanlığını ise Burak Göral yaptı. Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza atacağı film 28 Ağustos'ta sete çıkacak. Filmin kadın başrol oyuncusu ise yakın zamanda belli olacak.

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Barış Telli, 24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spora ilgisini kaybetmeyenBarış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil bir çok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kırmış ve Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır.

2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamış 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.