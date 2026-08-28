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Balıkesir'de Down Sendromlu Bireyler İçin 'Özel Şefler Yetişiyor' Projesi Tanıtıldı

Balıkesir'de Down Sendromlu Bireyler İçin 'Özel Şefler Yetişiyor' Projesi Tanıtıldı
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Balıkesir'de İçişleri Bakanlığı destekli 'Özel Şefler Yetişiyor' projesi, 18-45 yaş arası 20 down sendromlu bireye aşçılık eğitimi vererek mesleki becerilerini geliştirmeyi ve istihdamlarını sağlamayı hedefliyor. Lansmanda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında aktif yer almasını desteklediklerini vurguladı. Eğitimler, Engelsiz Gençlik Merkezi'nde teorik ve uygulamalı olarak verilecek.

Balıkesir'de down sendromlu bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve istihdama katılımlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Özel Şefler Yetişiyor: Down Sendromlu Bireyler İçin Mesleki Gelişim ve İstihdam Projesi'nin lansmanı Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Vali Yardımcısı Eyüp Kaykaç, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Yeni Dünya Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, proje paydaşları ve davetliler katıldı. Özalp, 18-45 yaşlarındaki 20 down sendromlu bireye aşçılık alanında teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilecek projenin lansmanında yaptığı konuşmada, Engelsiz Gençlik Merkezi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklediğini belirtti.

'Özel gereksinimli bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü ve aktif şekilde yer almalarını destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.' diyen Özalp, eğitimlerle katılımcıların mesleki becerilerinin ve sosyal uyumlarının geliştirilerek iş hayatına hazırlanmaları ve istihdama yönlendirilmelerinin hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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