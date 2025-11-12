Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Balıkesir, sabah saatlerinde beklenmedik bir depremle sallandı. Şehrin çeşitli noktalarında hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan "Deprem mi oldu?" paylaşımları gündemi meşgul ederken, AFAD yetkilileri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir, sabah saatlerinde beklenmedik bir depremle sallandı. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Sosyal medyada " Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, vatandaşların ilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yapacağı resmi açıklamalara yöneldi. Olayın ayrıntıları haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış sismik ağ sistemiyle yer hareketlerini anında tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızlıca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir kaynak oluşturuyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu veriler, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasını da engelliyor. Kurum, düzenli olarak güncellemeler paylaşarak deprem farkındalığını artırmayı ve yıl boyunca çeşitli eğitimler ile tatbikatlar düzenlemeyi sürdürüyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

12 KASIM 2025 BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

12 Kasım 2025 Çarşamba sabahı Balıkesir ve çevre illerde kısa süreli bir deprem hissedildi. Sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından daha belirgin algılandı ve şehir genelinde kısa süreli tedirginlik yarattı. Sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı.

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, resmi verileri paylaşarak büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini aktardı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilerle hareket etmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair en güncel bilgileri sunarken, bilim insanları ve araştırmacılar için güvenilir bir referans olmayı sürdürüyor.

