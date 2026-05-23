CHP Kurultayı soruşturmasında 11 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11’i hakkında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talep edildi, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirildi.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifade veren CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek, Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya ve Ayça Akpek Şenay ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
