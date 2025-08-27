Balık sezonu ne zaman açılıyor? 2025 balık tutma yasağı bitti mi?

2025 yılı balık av yasağı, sucul yaşamı korumak ve balık stoklarını sürdürülebilir kılmak için Nisan ayında başladı. Bu dönemde ticari avcılık yasaklanırken, belirli tarihlerde kontrollü amatör olta balıkçılığına izin veriliyor. Balık sezonun tekrar açılması ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yılında uygulanan balık av yasağı 1 Eylül'de sona erecek ve bu tarihle birlikte yeni balıkçılık sezonu resmi olarak başlayacak. Yasak bitince ticari balıkçı tekneleri tekrar denize açılarak avlanmaya başlayacak. Bu tarih, balıkçılar ve deniz ürünleri sektörü için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda balık mevsiminin açılışı olarak kabul edilen bu dönemde, özellikle hamsi, palamut ve istavrit gibi türler tezgahlarda yerini alacak, hem tüketiciler hareketlenecek hem de deniz ekonomisi canlanacak.

OLTA İLE BALIK TUTMAK NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Amatör balıkçılar için olta ile balık tutma faaliyetleri, 15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle bazı bölgelerde tamamen durdurulurken, bazı iç sularda kısıtlı olarak devam ediyor. Bu dönemde avlanacak balık türlerine yönelik özel yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Av yasağının sona ermesiyle denizlerde amatör olta balıkçılığı tekrar serbest kalacak ve balık tutmayı sevenler yeniden bu hobinin tadını çıkarabilecek.

GÖLETLERDE VE BARAJLARDA BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Tatlı su balıkçılığında gölet ve barajlarda uygulanan av yasağı, 15 Nisan 2025 tarihinde başladı. Bu yasak, balıkların üreme dönemini korumayı amaçlıyor ve bölgeye ile balık türüne göre farklı tarihlerde sona eriyor. Genellikle 1 Temmuz ile 1 Eylül arasında kademeli olarak kaldırılan yasakların ayrıntıları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Tebliği" kapsamında belirleniyor. Bu nedenle, avcıların bölgesel kuralları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

TATLI SU BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Tatlı su balıkçılığında sazan, yayın ve turna gibi türler için av sezonu genellikle 1 Temmuz'da başlar. Ancak bu tarihler bölgesel farklılıklar ve ekosistem şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel av takviminin takip edilmesi önemlidir. Avcıların, cezai durumlarla karşılaşmamak için yerel düzenlemelere dikkat etmesi gerekmektedir.