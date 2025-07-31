Bakırköy'de tsunami riski var mı? Bakırköy'de tsunami olur mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ODTÜ iş birliğiyle yürüttüğü bilimsel çalışmalar, " Bakırköy'de tsunami olur mu?" sorusunu yanıtlayan önemli veriler sunuyor. İlçe bazında yapılan modellemelere göre, Bakırköy de Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve tsunami riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor. Peki, Bakırköy'de tsunami riski var mı? İşte detaylar...

BAKIRKÖY'DE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

İstanbul'un sahil ilçelerinden biri olan Bakırköy için tsunami riski, bilimsel modelleme çalışmalarıyla detaylı şekilde analiz edilmiştir. İBB tarafından desteklenen ve tsunami sayısal modelleme aracı NAMI DANCE GPU kullanılarak yapılan simülasyonlara göre, Prens Adaları Fayı (PIN) ve Yalova Normal Fayı (YAN) olası tsunami kaynakları olarak öne çıkmaktadır.

Yapılan çalışmalar, bu iki fay hattının Bakırköy ilçesi için benzer derecede kritik risk taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle tsunami etki analizi, PIN ve YAN kaynaklı senaryoların birlikte değerlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Her iki senaryodan elde edilen su basma verileri karşılaştırılarak, ilçe genelinde en yüksek etki değerine sahip olan senaryo üzerinden analiz yapılmıştır.

BAKIRKÖY'DE TSUNAMİ OLUR MU?

İBB tarafından 2019 yılında tamamlanan "İstanbul Tsunami Eylem Planı"na göre Bakırköy, tsunami etkisinden etkilenebilecek öncelikli ilçelerden biri olarak tanımlandı. Özellikle Yenikapı açıklarında meydana gelebilecek denizaltı heyelanları senaryosunda, Bakırköy sahil şeridi boyunca su yükselmesi ve taşkın riski öngörülüyor.