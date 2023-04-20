Bakan Akar'dan Togg'lu bayramlaşma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar :

"Milletimizi terör belasından kurtaracak ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz"

KAYSERİ - Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, bayramlaşmaya yerli ve milli otomobil TOGG'la geldi.

Valilikte düzenlenen bayramlaşma programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Bayramlaşma törenine ev sahipliği yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Deprem bölgesindeydim, sayın bakanım 60 gündür siz de o bölgedeydiniz ve şimdi ilimizdesiniz. Deprem bölgesinde memleketimiz birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir sıkıntı ile mücadele ediyor. Orada özellikle sizlerin de koordinatörlüğünde de mücadele verildi. Sizlerin talimatlarıyla bizler de görevliydik. Şimdi ilimizde bu sıkıntıdan sonra birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri adeta yağmur olup deprem bölgelerine yağdı. Bugün bütün o deprem bölgelerine yardım eden şehirde bayramlaşıyoruz. Bütün şehrimizin birlik ve beraberlik içerisinde girdiğimiz bayramınızı tebrik ediyor, inşallah Kayseri daha nice yıllar hep beraber böyle birlik ve beraberlik içerisinde olur" dedi.

Kayseri'nin her zor durumda yok demeden yardıma koştuğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, "Bugün Kayserimizde bir bayramı karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Kayseri'deki çalışmalarımız devam etmekte ve onun ötesinde Türkiye'ye baktığımızda daha da güçlenen Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan bu gelişmeyle alakalı çalışmalarımız sürerken, diğer taraftan ülkemizin ve milletimizin büyümesine karşı tehdit ve tehlike oluşturan terörle mücadelemiz de devam ediyor. Bütün asırların en büyük felaketi olarak karşılaştığımız depremle de mücadelemiz devam ediyor. Ekonomik mücadelemiz devam ediyor. Bu çerçevede depremle mücadelede yaptığımız çalışmalarda benim deprem bölgesinde bulunduğum süre içerisinde bütün belediyelerimiz ve özellikle Kayseri belediyelerimize teşekkür etmek istiyorum. İhtiyacımız olan günlerde oradaki depremzedelerimizin yanına Kayseri belediyelerimiz ve başkanlarımız sağ olsunlar koştular. Ellerinden geldiğince hiçbir şeye yok demeden ne var ne yoksa oraya serdiler. Bu da Kayserimizin hamiyetperververliğini gösteriyor. Tabi sadece belediyelerimiz değil, Kayserili hemşehrilerimiz ve iş insanlarımız da elinden geldiğince neyi var neyi yok ortaya koydu" dedi.

"Milletimizle emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz"

Bakan Akar, Türk milletini terörden kurtaracaklarını ve geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini söyleyerek, "Diğer taraftan terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yapmamız gereken ne varsa Mehmetçik yaptı ve yapmaya da devam ediyor. İnşallah bütün her şey bunu gösteriyor, bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız ve asil milletimizin bekasını ve refahını sağlamak suretiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke. Daha büyük ve daha güçlü olmak için de hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. 85 milyon bir ve beraber olarak, tek yumruk tek bilek olarak çalışmasıyla inşallah bütün engeli aşacağız. Sizlerin sevgisi ve duası olduğu sürece bizlerin ülke ve devlet olarak aşamayacağımız engel, zorluk yok. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Kayserili hemşehrilerimin ağız tadıyla kazasız, belasız aileleriyle birlikte tüm milletimizle birlikte omuz omuza hayırlı bir bayram geçirmeyi diliyoruz, temenni ediyoruz. Herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Herkese hayırlı bayramlar" ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri valilikteki bayramlaşmalarının ardından kamu kurumlarını ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.