Bahçeli'nin açıklaması sonrası MHP'de istifa edenler

Mhp istifa edenler! Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Bahçeli'nin, sözleri, partide derin bir şaşkınlık yarattı MHP istifa edenler var mı, son dakika MHP istifa haberleri yakından takip ediliyor. Detaylar!

MHP İSTİFA EDENLER

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, MHP'nin parti içi disiplinine ve ideolojik duruşuna alışık olan birçok partiliyi hazırlıksız yakaladı. Toplantıda bir süre sessizlik hakim olurken, kısa bir alkış duyuldu.

Bahçeli'nin, Öcalan'a dair sözlerinin ardından bazı MHP parti üyeleri e-Devlet üzerinden istifa ederek parti üyeliklerini sonlandırdı. Özellikle parti içinde "çözüm süreci" ve terörle mücadele konularında sert bir tutum sergileyenler bu söylemi parti çizgisiyle bağdaştıramadı. MHP'de istifa eden bir milletvekili bulunmuyor.

DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.