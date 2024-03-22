Üye Girişi
Haberler

Bahar Öztan öldü mü, neden öldü? Bahar Öztan'ın hastalığı nedir?

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahar Öztan öldü mü, neden öldü? Bahar Öztan'ın hastalığı nedir? soruları sık sık araştırılıyor. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bahar Öztan öldü kimdir ve kaç yaşındaydı merak ediliyor. Bahar Öztan öldü mü, neden öldü? Bahar Öztan'ın hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR ÖZTAN ÖLDÜ MÜ?

"Yeşilçam'ın gamzeli güzeli" olarak tanınan ve bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Bahar Öztan, 61 yaşında vefat etti. Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta oyuncu, yarın ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Bahar Öztan öldü mü, neden öldü? Bahar Öztan'ın hastalığı nedir?Bahar Öztan

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı. "Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.

Öztan, "Ortadirek Şaban", "Doktor Civanım", "Yıldızlar da Kayar" ve "Aşk Kapıyı Çalınca"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Bahar Öztan Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (22 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Turgut Altınok'tan iddia | Mansur Yavaş Londra'dan ev mi aldı? Turgut Altınok kendisiyle ilgili iddialara ne cevap verdi? Yurtdışında yaşayanlar yerel seçimde oy kullanabilir mi? Yurt dışındaki seçmen oy verecek mi? 31 Mart ne seçimi var? Oy nerede vereceğim? Seçime kaç siyasi parti katılacak? 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy pusulasının geçersiz sayılacağı durumlar neler? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? 31 Mart Seçimleri'nde kaç oy kullanılacak? Oy pusulası renkleri neler, parti sıralaması nasıl? 31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf olacak? 2024 Yerel seçimde kaç pusula olacak? 23 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir… ANKARA İFTAR SAATİ 22 MART | Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Survivor'da kim elendi? 21 Mart Survivor All Star adaya veda eden isim kim? İSTANBUL İFTAR SAATİ 22 MART | Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! CUMA MESAJLARI 22 MART | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? ANLAMLI CUMA MESAJLARI 22 MART: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları! Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title