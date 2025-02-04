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Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Şubat Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Şubat Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!
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Bahar dizisinin merakla beklenen 34. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. 4 Şubat Bahar yeni bölüm izleme linki var mı? Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Şubat Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Şubat Bahar yeni bölüm izleme linki var mı? Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Şubat Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur, beklenmedik bir suçlamayla sarsılır ve baskın haberi düğüne bomba gibi düşer. Rengin'in öfkeyle attığı adım Timur'a ağır bir bedel ödetecektir. Timur'un suçlamalardan kurtulmasının yolu ise hiç tahmin etmediği bir kişiden geçer. Öte yandan acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir. Bahar ile Timur'u karşı karşıya getiren bu vakada hastalığın kaynağı ve yayılma nedeni belirsizliğini korurken, aniden kalbi duran bir kişi tüm hastaneyi şoke eder. Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide Bahar nasıl bir adım atacaktır?

Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Şubat Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Şubat Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

BAHAR 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 34. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Fragman takip sayfası için tıklayınız .

Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Şubat Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

BAHAR KONUSU N E?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Şubat Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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