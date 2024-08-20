Babil'in Asma Bahçeleri nerede? Babil'in Asma Bahçeleri gerçek mi? Dünya'nın yedi harikasından Babil'in Asma Bahçeleri'ni kim yaptı?

Babil'in Asma Bahçeleri nerede? Babil'in Asma Bahçeleri'ni ne zaman, kim yaptı? Babil'in Asma Bahçeleri kaç yıllık, yapımı ne kadar sürdü? Babil'in Asma Bahçeleri'nin sırrı ne, neden önemli? Babil'in en büyük kralı II. Nebukadnezar (MÖ 605-562) tarafından inşa ettirilen dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan, Babil'in Asma Bahçeleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ GERÇEK Mİ?

Babil'in Asma Bahçeleri, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir, ancak bu bahçelerin varlığı hakkında kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ NEREDE?

Babil'in Asma Bahçeleri'nin, antik Mezopotamya'da (günümüz Irak'ında) yer alan Babil şehrinde bulunduğuna inanılır. Babil, Fırat Nehri'nin kıyısında, bugünkü Bağdat'ın yaklaşık 85 kilometre güneyinde yer alıyordu.

Ancak, Asma Bahçeleri'nin varlığına dair arkeolojik kanıtlar olmadığı için, bahçelerin tam yeri kesin olarak belirlenememiştir. Bazı tarihçiler ve araştırmacılar, bu bahçelerin Babil'de değil, Asur başkenti Nineveh'de (bugünkü Musul yakınlarında) inşa edilmiş olabileceğini öne sürmüşlerdir.

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ'Nİ KİM YAPTI?

Antik kaynaklarda bahsedilen Asma Bahçeleri'nin, M.Ö. 6. yüzyılda Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından eşi Amytis'e hediye olarak inşa edildiği söylenir. Bahçelerin, Babil'in sıcak ve kurak ikliminde serinlik sağlayan yeşil teraslardan oluştuğu, suların yukarı taşınması için gelişmiş bir sulama sistemi kullanıldığı anlatılır.