Azdavay Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Cevat Taşkan kimdir, kaç yaşında?

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CEVAT TAŞKAN KİMDİR?

Cevat Taşkan, 1955 yılında Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, 1970'te Karabük'te turizm ve otelcilik eğitimi aldı ve mezuniyetinin ardından iş hayatına adım attı. Kendi işlettiği restoranla 10 yıl boyunca başarılı bir ticaret sürdüren Taşkan, 1988'de plastik sektörüne geçiş yaparak yaklaşık 35 yıldır bu alanda faaliyet göstermektedir. Taşkan, sektöre adım atar atmaz potansiyelini görmüş ve attığı stratejik adımlarla plastik sektöründe sağlam bir yer edinmiştir.

1992 yılında %50 ortaklıkla Türkkan Makine'yi kuran Taşkan, 2006'da ise TSP ve Elit Makine şirketlerini kurarak yönetim kurulu başkanı olarak profesyonel iş yaşamına devam etmiştir. Ticari başarısının yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinciyle de hareket eden Taşkan, PAGEV Yönetim Kurulu üyeliği yaparak sektördeki birçok soruna çözüm sunmaya ve destek olmaya çalışmıştır.

Memleketi Azdavay'a olan bağlılığı ile tanınan Taşkan, burada cami, meslek yüksekokulu, öğrenci yurdu, çeşme ve köprü gibi birçok yapıya katkıda bulunarak topluma hizmet etmeyi ön planda tutmuştur. Hem ticaretteki vizyoner bakış açısı hem de toplum yararına çalışmaları ile dikkat çeken Cevat Taşkan, aynı zamanda ailesine olan bağlılığı ile de bilinir. 3 çocuk babası olan Taşkan'ın 7 torunu bulunmaktadır.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kontenjan adayı olarak meclis üyeliği yapmış olan Cevat Taşkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Azdavay Belediye Başkanı olarak %55 oy oranıyla seçilmiştir.

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