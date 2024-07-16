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Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 16 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi

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Son dakika az önce deprem oldu! Bu gece meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Az önceki deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Az önce olan deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Deprem mi oldu? İşte son deprem son dakika haberi...

Az önce deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika şu anda meydana gelen deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre son depremler listesi paylaşıldı. Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz deprem nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu?

Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 16 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Az önce deprem mi oldu?

Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 16 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Kandilli Deprem AFAD Deprem Gündem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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