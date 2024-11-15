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Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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Son dakika deprem listesi ve az önce deprem nerede oldu gündeme geliyor. 15 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Peki, 15 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu?

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SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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