Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.