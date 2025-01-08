Az önce deprem mi oldu? 8 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu?

Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 8 Ocak az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

2025 yılının 8 Ocak sabahında, saat 04:30'da Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."