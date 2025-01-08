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Az önce deprem mi oldu? 8 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? 8 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu?
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Erzurum'da deprem mi oldu? Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 8 Ocak en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?

Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 8 Ocak az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

2025 yılının 8 Ocak sabahında, saat 04:30'da Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Az önce deprem mi oldu? 8 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu?

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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