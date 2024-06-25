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Az önce deprem mi oldu? 25 Haziran en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri anlık olarak listeleyerek vatandaşlara bilgi veriyor. 25 Haziran tarihinde yaşanan depremler ve şiddetleri merak ediliyor. En son nerede deprem oldu ve Manisa'da deprem mi oldu soruları gündeme geliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? 25 Haziran en son depremler kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 25 Haziran az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

25 Mayıs Manisa'da deprem mi oldu ve Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Manisa'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Manisa'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 25 Mayıs Manisa'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 km derinlikte meydana gelen sarsıntı İzmir, Aydın ve Balıkesir'de de hissedildi. Manisa Valisi Enver Ünlü depremde herhangi bir olumsuz bildirilmediğini açıkladı.

MANİSA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

10,24 km derinlikte meydana gelen sarsıntı şehirde büyük korkuya neden olurken, depremin İzmir, Aydın ve Balıkesir'de de hissedildiği bildirildi.

Az önce deprem mi oldu? 25 Haziran en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

VALİ ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA VAR

Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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