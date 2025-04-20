Az önce deprem mi oldu? 20 Nisan bugün deprem nerede oldu? Son depremler!

Depremi hissedenler "Az önce deprem mi oldu?" diyerek AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların verilerine ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar, bugün ne zaman ve nerede deprem oldu? sorusunun cevabını merak ediyor. Son deprem raporları yakından araştırılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden güncel veriler yayınlanıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? 20 Nisan bugün deprem nerede oldu? Son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

Saat 11:32'de Ege Denizi'nde 7.0 derinlikte 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

09:22 Ege Denizi - [125.47 km] Datça (Muğla) 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

08:17 Pazarcık (Kahramanmaraş) 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

03:08 Sincik (Adıyaman) 3.3 şiddetinde deprem oldu.

Az önce deprem mi oldu?

AFAD "SON DAKİKA" GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.