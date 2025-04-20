Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü

Az önce deprem mi oldu? 20 Nisan bugün deprem nerede oldu? Son depremler!

Az önce deprem mi oldu? 20 Nisan bugün deprem nerede oldu? Son depremler!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 Nisan 2025 Pazar günü birçok vatandaş "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul ve çevresinde hafif bir sarsıntı hissedildiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 20 Nisan bugün deprem nerede oldu, son depremler listesine göre yeni bir gelişme var mı?

Depremi hissedenler "Az önce deprem mi oldu?" diyerek AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların verilerine ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar, bugün ne zaman ve nerede deprem oldu? sorusunun cevabını merak ediyor. Son deprem raporları yakından araştırılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden güncel veriler yayınlanıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? 20 Nisan bugün deprem nerede oldu? Son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

Saat 11:32'de Ege Denizi'nde 7.0 derinlikte 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

09:22 Ege Denizi - [125.47 km] Datça (Muğla) 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

08:17 Pazarcık (Kahramanmaraş) 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

03:08 Sincik (Adıyaman) 3.3 şiddetinde deprem oldu.

Az önce deprem mi oldu? 20 Nisan bugün deprem nerede oldu? Son depremler!Az önce deprem mi oldu?

AFAD "SON DAKİKA" GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.