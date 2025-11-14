Ayvalık'tan Tokyo'ya uzanan ışık: Monte Porselen'in başarı yolculuğu

Kuzey Ege, Ayvalık kırsalında; doğa ile zanaatın kesiştiği bir atölyede doğdu Monte.

Porselen sanatçıları Şeniz Kaşarcıoğlu ve Okan Ovacık, 15 yılı aşkın deneyimlerini bir araya getirerek 3,5 yıl önce Monte markasını kurdular. Bugün Monte, yerelden evrensele uzanan sade ama güçlü bir hikâyenin adı.

Monte'nin özgün üretim yöntemi olan "Ateş Böceği" tekniği, Japonya'da kullanılan özel bir porselen işleme yönteminden ilham alıyor. Türkiye'de ilk kez sofra grubunda bu tekniği kullanan Monte, ışığı, dokuyu ve zarafeti aynı formda buluşturuyor. Her parça, hem işlevsel hem de estetik bir eser.

Bu özgün yaklaşım, Monte'ye uluslararası alanda da büyük bir takdir kazandırdı.

İtalya, Milano merkezli A'Design Award & Competition 2025'te Monte, iki ayrı ürünüyle birden ödül kazandı. Ardından markanın hikâyesi Japonya'ya ulaştı ve Tokyo International Art Fair 2025'e davet edildi. Böylece Ayvalık'tan doğan ışık, Tokyo'ya kadar uzandı.

Monte'nin "Ateş Böceği" koleksiyonu bugün Michelin yıldızlı Narımor Urla restoranında ve Sakıp Sabancı Müzesi Mağazası'nda sergileniyor. Her biri el işçiliğiyle üretilen bu porselenler, sofralarda şiirsel bir anlatı katıyor.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda, Türkiye'ye gelen Japon Prensesine Monte Ateş Böcekleri hediye edildi.

İSTANBUL'DA İLHAM VEREN BULUŞMA: MONTE PORSELEN X ÖZLEM SÜER

Monte'nin danışmanı Ayşin Bicioğlu, markayla tanışma hikâyesini ve bu özel buluşmayı şöyle anlatıyor:

"Bir giysi tasarımcısı ve porselen aşığı olarak Japonya'daki stüdyolarda hep benzer bir ışığın peşindeydim. Monte'yi Ayvalık'ta keşfettiğimde, adeta dantel gibi işlenmiş porselenlerle karşılaştım. Okan Bey ve Şeniz Hanım'ın sabırla, inançla, her detaya özen göstererek ürettikleri eserleri görmek beni çok etkiledi. Monte'nin zarafeti, bana Özlem Süer'in büyülü dünyasını hatırlattı. Bu iki markanın buluşması gerektiğini düşündüm ve Nişantaşı'ndaki Özlem Süer House'ta onları bir araya getirdim."

Ayşin Bicioğlu'nun danışmanlığında 6 Kasım 2025'te gerçekleştirilen Monte Porselen x Özlem Süer buluşması, markanın İstanbul'daki ilk büyük tanıtımı oldu. Monte'nin zarif porselenleri, Özlem Süer'in tasarımlarıyla aynı atmosferde buluşarak izleyicilere sanat, zarafet ve emeğin birleştiği bir deneyim sundu.