Ayşegül Erkol kimdir? Ayşegül Erkol neden gözaltına alındı?

Bursa'daki imar usulsüzlüğü ve menfaat temini iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü Ayşegül Erkol'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Erkol'un görev geçmişi ve gözaltı nedeni, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Ayşegül Erkal ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

AYŞEGÜL ERKOL KİMDİR?

Ayşegül Erkol, Nilüfer Belediyesi'nde bir dönem İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapmıştır. Yerel yönetimde teknik bir birimde sorumluluk üstlenmiş olan Erkol, belediyedeki imar işlemleriyle ilgili süreçlerde rol almıştır. İsmi, yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyunun gündemine gelmiştir.

AYŞEGÜL ERKOL KAÇ YAŞINDA?

Ayşegül Erkol'un doğum tarihiyle ilgili resmi ya da kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle kaç yaşında olduğu hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

AYŞEGÜL ERKOL NE İŞ YAPIYOR?

Ayşegül Erkol, geçmişte Nilüfer Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev almıştır. Bu görev kapsamında yapı ruhsatları, imar planları ve şehirleşme süreçleriyle ilgili resmi işlemlerin yürütülmesinde görev yapmıştır. Teknik bilgi ve belediyecilik alanında uzmanlık gerektiren bir pozisyonda yer almıştır.

AYŞEGÜL ERKOL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ayşegül Erkol'un gözaltına alınması, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve imar usulsüzlükleri ile menfaat temini iddialarını içeren bir soruşturma kapsamında gerçekleşmiştir. Operasyon çerçevesinde birçok kişiyle birlikte gözaltına alınan Erkol'un, görev yaptığı döneme ilişkin işlemler nedeniyle ifade verdiği bildirilmektedir. Resmi açıklamalarda ise gözaltı gerekçeleri detaylandırılmamıştır.