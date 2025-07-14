Ayşe Tokyaz kimdir, olayı nedir?

İstanbul'da valiz içinde yol kenarına bırakılmış halde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Ayşe Tokyaz kimdir? Neden öldürüldü? Cinayetle ilgili son durum nedir? İşte yaşanan trajedinin tüm detayları...

AYŞE TOKYAZ KİMDİR?

Hatay'dan İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen Ayşe Tokyaz, 22 yaşında genç bir üniversite öğrencisiydi.

AYŞE TOKYAZ OLAYI NEDİR?

Cinayet, Eyüpsultan ilçesinde bir valiz içerisinde yol kenarına bırakılmış halde bulunan kadın cesediyle ortaya çıktı. O ceset, Ayşe Tokyaz'a aitti. Yapılan soruşturma sonucunda, Ayşe'nin eski polis memuru Cemil Koç tarafından evde öldürüldüğü öne sürüldü.

Cemil Koç'un, cinayetin ardından cesedi bir valize yerleştirip Eyüpsultan'a bıraktığı, ardından evi kırmızıya boyayarak delilleri örtbas etmeye çalıştığı iddia edildi. Ayrıca cesedi gizlemek için temizlikçi çağırdığı da dosyada yer aldı. Polis, Cemil Koç ile birlikte toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

En çarpıcı açıklamalar ise Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz'dan geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Cemil Koç'un kardeşine evlilik vaadiyle yaklaştığını, şiddet uyguladığını ve Ayşe'nin kendisini korumak için ondan uzak durmaya çalıştığını söyledi. Esra Tokyaz ayrıca, şikâyet için gittiği karakolda polislerin kendisine baskı yaptığını ve ifadesinin sızdırıldığını da öne sürdü.