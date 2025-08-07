Miss Turkey 2024'te parlayan genç yeteneklerden Ayşe Sena Şeref, 2025 yılında Tokyo'da gerçekleştirilecek Miss International yarışmasında Türkiye'yi gururla temsil etmeye hazırlanıyor. Güzelliği ve zarafetiyle olduğu kadar, kendine güvenen ve eğitimli duruşuyla da öne çıkan Şeref, Türk kültürünü uluslararası arenada tanıtmayı hedefliyor. Peki, Ayşe Sena Şeref kimdir? Ayşe Sena Şeref kaç yaşında, nereli ve özel hayatında neler biliniyor? Ayşe Sena Şeref'e dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYŞE SENA ŞEREF KİMDİR?

Ayşe Sena Şeref, 1999 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da dünyaya geldi. Şu anda 26 yaşında olan Şeref, sadece güzellik yarışmalarındaki başarısıyla değil, aynı zamanda akademik kariyeriyle de dikkat çeken çok yönlü bir isim. Eğitim hayatına disiplinle devam eden Şeref, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Eğitimine verdiği önem ve donanımlı duruşuyla, yarışma platformlarının ötesinde ilham verici bir portre çiziyor. Ayşe Sena Şeref, Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında 12 numarayla sahneye çıkarak hem jüri üyelerinden hem de izleyicilerden büyük beğeni topladı. 1.72 metre boyundaki Şeref, podyumdaki kendinden emin yürüyüşü ve zarif duruşuyla kısa sürede yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Güzelliğinin yanı sıra kendine has tarzı ve kültürel duyarlılığıyla da dikkat çeken Şeref, Türkiye'yi 2025 yılında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek Miss International yarışmasında temsil etme hakkını kazandı.

Ayşe Sena Şeref

AYŞE SENA ŞEREF NERELİ?

Miss Turkey 2024'ün parlayan yıldızı Ayşe Sena Şeref, Ankaralıdır. Hem doğum yeri hem memleketi başkent Ankara olan Şeref, güzelliğiyle olduğu kadar duruşuyla da konuşuluyor.

Ayşe Sena Şeref

AYŞE SENA ŞEREF EVLİ Mİ?

Başkentte doğup büyüyen Şeref, köklü bir Türk ailesinin ferdi olduğunu ve bu kültürel mirası uluslararası arenada gururla temsil edeceğini belirtiyor. Miss Turkey yarışmasına katılım koşulları arasında yer alan "bekâr ve çocuksuz olma" şartı dolayısıyla, Şeref'in evli olmadığı biliniyor. Ancak özel yaşamını göz önünde tutmayan genç model, bu konudaki detayları kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınıyor.