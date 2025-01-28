Ayşe Barım ifadesinde ne dedi? Son Dakika Ayşe Barım'ın suçu nedir?

Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi merak edilirken, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edildi.Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve birçok sanatçı ile oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, savcılık ifadesi gündeme geliyor.

AYŞE BARIM İFADESİNDE NE DEDİ?

Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi de adli süreç devam ederken ortaya çıktı. Barım savcılık ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirten Barım, "Gezi Parkı eylemlerinin başlarında bu konuyla ilgili beni kimse aramadı. Kimse benden birlik kurmak adına finans ya da ismimle destek olmak adına bir talepte bulunmadı" dedi. Eylemlerin başladığı ilk dönemde Muhteşem Yüzyıl dizinde beraber çalıştığı bazı oyuncuların olduğu ileri sürerek "Oyunculardan birisi arayarak setten çıkarak eyleme gideceklerini, ne yaptıklarına bakmak istediklerini dediler. Ben de hemen gideceğimi söyledim" şeklinde konuştu.

"EYLEMLERE BİREYSEL KATILDIM"

Parkın karşısında boş bir alanda oyuncuların toplandığını, onlara eşlik etmek için gittiğini, 1 ya da 2 defa eyleme gittiğini söyleyen Barım, "Sanatçıların şiir okuduğu sürece izleyici olarak katıldım. İkinci kez gittiğimde sanatçılarla beraberdim diye hatırlıyorum" diyerek bireysel olarak katıldığını söyledi.

"ANLADIĞIM KADARIYLA BİLDİRİ ÇİĞDEM MATER TARAFINDAN GÖNDERİLDİ"

Tapelere konu bildirinin sorulması üzerine Barım, "Alabora sendika başkanıydı, oyuncularımı korumakla yükümlüydüm. Bildirinin içeriğini hatırlamıyorum. Benim fikrim bildirinin yayınlanmaması yönündedir. Kim tarafından yazıldığını bilmiyorum. Anladığım kadarıyla bildiri Çiğdem Mater tarafından gönderildi" dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM"

İfadesinde son olarak, oyuncuların kendi fikir ve iradelerinin olduğunu, onların fikirlerini yönlendirmediğini belirterek "3 haftadır süre gelen bu kabusun içinde psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Sosyal medyada hiçbir karşılığı ve kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım. Bu mağduriyetin devletim tarafından giderilmesini istiyorum. İş hayatım boyunca herhangi bir tarafın adamı olmadım. Sadece en iyi şekilde işimi yapmaya çalıştım. Üzgünüm, sağlığım çok kötü etkilendi" diyerek son verdi.

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma açmıştı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Barım'a kendisine açılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' olarak ifade vermiş ardından ise gözaltına alınmıştı.