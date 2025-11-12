Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden 3'ünün Kayserili olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin kimliklerini paylaşırken, Kayseri'ye 3 şehit haberi birden ulaştı.

ŞEHİT BİNBAŞILAR VE BAŞÇAVUŞ KAYSERİLİYDİ

Faciada şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, memleketleri Kayseri'de gözyaşlarıyla anılıyor.

"ÜÇ YİĞİDİMİZİ VATAN İÇİN UĞURLAYACAĞIZ"

Şehit haberlerinin ardından birçok şehirde evlerin önüne Türk bayrakları asıldı, taziye çadırları kuruldu. Kayseri'deki tören hazırlıkları sürerken, kent halkı "Üç yiğidimizi vatan için uğurlayacağız" sözleriyle acılarını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili teknik incelemenin sürdüğünü ve kara kutunun incelenmekte olduğunu bildirdi.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Uzmanlar, kazanın iki olası teknik sebepten kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. İlk ihtimal, uçağın yaşıyla ilgili. 50 yılı aşkın süredir kullanımda olan C-130'un son büyük bakımının 2020 yılında yapıldığı, metal yorgunluğu veya korozyon nedeniyle havada yapısal bir arıza meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. İkinci ihtimal ise yükleme hatası. Nakliye uçaklarında yüklerin doğru sabitlenmemesi, uçuş sırasında dengesizlik ve titreşim yaratabilir; bu durum da gövde hasarına yol açabilir.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ