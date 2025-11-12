Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında 20 asker şehit oldu. Kayseri'ye üç şehit haberi birden ulaştı. Şehitler arasında Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan bulunuyor. Türkiye genelinde şehit ailelerine acı haberler ulaştırılırken, şehirlerde Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırları kuruldu.
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü ve 20 asker şehit oldu.
- Şehitlerden 3'ü Kayserili olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'dır.
- Kazanın olası sebepleri arasında uçağın 50 yılı aşkın kullanımı ve metal yorgunluğu veya yükleme hatası bulunuyor.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden 3'ünün Kayserili olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin kimliklerini paylaşırken, Kayseri'ye 3 şehit haberi birden ulaştı.
ŞEHİT BİNBAŞILAR VE BAŞÇAVUŞ KAYSERİLİYDİ
Faciada şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, memleketleri Kayseri'de gözyaşlarıyla anılıyor.
"ÜÇ YİĞİDİMİZİ VATAN İÇİN UĞURLAYACAĞIZ"
Şehit haberlerinin ardından birçok şehirde evlerin önüne Türk bayrakları asıldı, taziye çadırları kuruldu. Kayseri'deki tören hazırlıkları sürerken, kent halkı "Üç yiğidimizi vatan için uğurlayacağız" sözleriyle acılarını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili teknik incelemenin sürdüğünü ve kara kutunun incelenmekte olduğunu bildirdi.
İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR
Uzmanlar, kazanın iki olası teknik sebepten kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. İlk ihtimal, uçağın yaşıyla ilgili. 50 yılı aşkın süredir kullanımda olan C-130'un son büyük bakımının 2020 yılında yapıldığı, metal yorgunluğu veya korozyon nedeniyle havada yapısal bir arıza meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. İkinci ihtimal ise yükleme hatası. Nakliye uçaklarında yüklerin doğru sabitlenmemesi, uçuş sırasında dengesizlik ve titreşim yaratabilir; bu durum da gövde hasarına yol açabilir.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız