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Bir anlık kontrol kaybı canından etti! 80 yaşındaki adam bisikletiyle temele uçtu

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Bir anlık kontrol kaybı canından etti! 80 yaşındaki adam bisikletiyle temele uçtu
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletini caddeye park etmek isteyen 80 yaşındaki emekli çiftçi Cavit Özkan, aracın kontrolünü kaybetti. Elektrikli bisikletiyle birlikte 5 metre yükseklikten inşaat temeline düşen Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Park etmek isterken yaşanan kaza, Cavit Özkan'ın hayatına mal oldu. 80 yaşındaki Özkan'ın cenazesi ekiplerin çalışmasıyla inşaat temelinden çıkarıldı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Turan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi emeklisi Cavit Özkan, kullandığı elektrikli bisikleti caddeye park etmek istedi. Bu sırada elektrikli bisikletin kontrolünü kaybeden Özkan, araçla birlikte savruldu.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN İNŞAAT TEMELİNE DÜŞTÜ

Kontrolden çıkan elektrikli bisikletle savrulan 80 yaşındaki Cavit Özkan, yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat temeline düştü. Kazayı gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, inşaat temeline düşen Özkan'ın durumunu kontrol etti. Yapılan kontrolde Cavit Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Ardından itfaiye ekipleri, Özkan'ın cenazesini bulunduğu inşaat temelinden çıkarmak için çalışma başlattı.

CENAZESİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla inşaat temelinden çıkarılan Cavit Özkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 80 yaşındaki emekli çiftçinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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