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Aylık paketlerden artan GB, dakika ve SMS’leri puana dönüştüren Turkcell'in dijital kumbarası birinci yılını tamamladı

Aylık paketlerden artan GB, dakika ve SMS’leri puana dönüştüren Turkcell'in dijital kumbarası birinci yılını tamamladı
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Tumbara 1 yılda 25 milyon GB hediye etti, Turkcell'in kullanıcılarının aylık paketlerinden artan GB, dakika ve SMS'leri puana dönüştüren uygulaması Tumbara, birinci yılını tamamladı.

Turkcell'in müşteri odaklı çözüm anlayışının yansıması olan Tumbara'nın kullanıcı sayısı ilk yılında 6,3 milyona ulaştı. Kişiye özel dijital kumbarada kullanıcılar bir yılda milyarlarca puan biriktirdi, hediye kataloğundan 11 milyon hediye kullandı. Kazanılan toplam internet ise 25 milyon GB'yi buldu. Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, “Artan GB, dakika ve SMS’lerin ziyanını önleyen Tumbara, telekomünikasyon sektörünün en yenilikçi uygulaması. Lider kimliğimizin gereğini yerine getirerek, her zamanki gibi sektöre öncülük ettik. Teknolojiyi insan odaklı yaklaşımımızla birleştiren projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Turkcell'in müşteri odaklı yaklaşımının somut bir yansıması olan Tumbara, birinci yılını tamamladı. Aylık paketlerden artan GB, dakika ve Sms'leri puana dönüştüren dijital kumbara, telekomünikasyon sektörünün en yenilikçi uygulaması olarak dikkat çekiyor. Tumbara ilk yılında 6,3 milyon kullanıcıya ulaştı. Bir yıl içinde Tumbara'da milyarlarca puan birikti; kullanıcılar hediye kataloğundan 11 milyon hediye kullandı. Kazanılan toplam internet ise 25 milyon GB'ye ulaştı.

“Turkcell olarak her zamanki gibi sektöre öncülük ettik”

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, sundukları çözümlerle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Turkcell olarak önceliğimiz, her zaman müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayan çözümler geliştirmek. Bu kapsamda ilk olarak Akıllı Fatura uygulamamızı tüm kullanıcılarımız için ücretsiz hale getirerek fatura aşım endişesini ortadan kaldırdık. Yine müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda çok önemli bir ihtiyacı daha karşıladık ve Tumbara servisimizi hayata geçirdik. Artan GB, dakika ve SMS’lerin ziyanını önleyen Tumbara, telekomünikasyon sektörünün en yenilikçi uygulaması. Ücretsiz sunduğumuz servisimiz büyük ilgi gördü. Bir yılda hediye ettiğimiz toplam internet 25 milyon GB'yi buldu. Müşterilerimizin bu memnuniyeti bizi daha da motive ediyor. Turkcell olarak, lider kimliğimizin gereğini yerine getirerek her zamanki gibi sektöre öncülük ettik. Teknolojiyi insan odaklı yaklaşımımızla birleştiren projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Tumbara ile bir yıldır paketlerden artanlar ziyan olmuyor

Kullanılmayan her MB, dakika ve Sms'in 1 puana karşılık geldiği Tumbara sayesinde, fatura kesim tarihinde paketten kalan haklar ziyan olmadan puana dönüşüyor. Faturalı Turkcell müşterileri biriktirdikleri puanlarla, Turkcell Uygulaması'ndaki Tumbara kataloğundan yurt içi veya yurt dışında geçerli GB, dakika veya SMS hediyesini istedikleri zaman kullanabiliyor. Üstelik doğum günü ve Turkcell'e katılım yıl dönümü gibi özel günlerde 30 bin ekstra puan kazanıyorlar. Tumbara, Turkcell Uygulaması üzerinden ücretsiz bir şekilde aktif hale getirilebiliyor.

Detaylı bilgi için: https://www.turkcell.com.tr/tumbara

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Haberler.com
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