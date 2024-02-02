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Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor?

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1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Devamında gelişenler ise merak uyandırıyor. Peki, Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor?

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Peki, Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor?

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin çoğu Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.

AYLA FİLMİ SONU NASIL BİTİYOR?

Kore Savaşı'na asker olarak gönderilen Süleyman (İsmail Hacıoğlu), savaş esnasında öksüz kalan ve himayesini aldığı küçük Koreli kızla sevgi dolu samimi bir bağ kurar. Ayla adını verdiği küçük çocuğu aylarca bakar, ancak savaş bittiğinde kimsesiz çocuğu Türkiye'ye götürmek istediğinde Kore yasalarının engeliyle karşılaşır ve zor da olsa ayrılırlar. Bu olaylardan 60 yıl geçtikten sonra Süleyman Bey, nerede olduğu, neler yaptığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığı Ayla'yı yeniden görebilmek için harekete geçer. Ayla filmi, Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikayesinden esinlenerek çekildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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