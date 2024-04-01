Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Aydın'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Aydın Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart Aydın Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Aydın Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %50,53 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu belediye başkanı seçildi. Peki, Özlem Çerçioğlu kimdir?

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Aydın Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu %50,53 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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AYDIN'DA YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Adana Belediye Başkanı CHP'nin adayı %50,53 oy alarak Özlem Çerçioğlu oldu.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988'de Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurtdışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.

Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydin Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

2009 yılında Aydin Belediye Başkanı seçildi.

2014 yılında Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2019 yılında da yeniden Aydin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Aydin'in ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.