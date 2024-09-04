Önümüzdeki günlerdeki Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu söylentisi magazin camiasında bomba etkisi yarattı. Söylentilere isyan ederek hamile olmadığını söyleyen Altunkaya "Her 2 ayda bir hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" dedi. Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMİLE Mİ?

Hamilelik söylentisiyle magazin camiasında geniş yankı uyandıran Ayça Çağla Altunkaya'dan cevap gecikmedi. Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada hamilelik iddiasını yalanlayan Altunkaya "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" diyerek sitem etti.

Sevgilisine 5 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti.

HEYECANDAN YERİNDE DURAMADI

Hazırlık sürecinde beyaz bir sabahlık giyen ve heyecanı yüzüne yansıyan Ayça Çağla Altunkaya, sandalyede otururken zaman zaman da dans etti. Gelin tacını deneyen Altunkaya'nın giyeceği gelinlik ise merak konusu oldu. Siyah temalı bir düğün davetiyesi tercih eden Ilıcalı ve Altunkaya, kıyafet kodu olarak da siyahı seçti. Çift yalıdaki düğününü yakın çevresiyle yapacağı ise davetiyeye "Lütfen sosyal medya olmasın" notunu ekledi.