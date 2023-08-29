Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı değişimiyle şoke etti! Görenler tanımakta zorlanıyor

Avrupa Yakası dizisi yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst etmişti. Dizinin fenomen karakterleri bugün bile hatırlanıyor. İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren dizide Yaprak karakterini canlandıran Hale Caneroğlu da değişimiyle şaşırtıyor. Görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorlanıyor.

ATV ekranlarının efsane dizilerinden Avrupa Yakası tekrar bölümleriyle bile izleyenleri güldürüyor. Karakterlerin replikleri dilden dile dolaşıyor. Dizinin deli dolu ve eğlenceli karakterlerinden birisi olan Yaprak'ı canlandıran Hale Caneroğlu'nun son hali ise görenleri şoke ediyor.

Hale Caneroğlu, 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı, konuşmacı, eğitmen ve yazarlık çalışmalarıyla da tanınıyor. Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitiren Caneroğlu, ABD'de tiyatro ve sahne eğitimi de aldı.

İlk oyunculuk deneyimini Kasabanın İncisi isimli yerli dizide yaptı. Rus Gelin adlı filmde dikkat çeken Caneroğlu'yu tüm Türkiye'ye tanıtan yapım Avrupa Yakası olmuştu.

Son olarak Geniş Aile'de oynayan ünlü oyuncu sonrasında sinema ve televizyon camiasından uzaklaştı.

Avrupa Yakası'nda dergi editörünü canlandıran Hale Caneroğlu kariyerini yazar, konuşmacı ve eğitmen olarak sürdürüyor.

GÖRENLER TANIYAMIYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan Caneroğlu, sık sık motivasyon ve eğitim videoları paylaşıyor.

2004 yılında Avrupa Yakası dizisinde Yaprak İzmirli karakterini canlandırmaya Hale Caneroğlu dizinin yayınlandığı dönemde 30 yaşındaydı. Ünlü ismin şimdiki halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Hale Caneroğlu, dizideki karakterinden çok farklı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncuyu görenler ilk başta tanıyamıyor.

İşte, Hale Caneroğlu'nun son hali...