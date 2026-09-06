Avrupa Şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda görsel şölenle kutlandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olması, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da büyük coşkuyla kutlandı.

Filenin Sultanları’nın tarihi zaferi, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen özel drone gösterisiyle görsel bir şölene dönüştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz semaları, milli takımın şampiyonluğuna özel ışık gösterisine sahne oldu.

Gökyüzünde uçan yüzlerce drone, dev bir voleybol topunun yanı sıra ay-yıldızlı formalarıyla şampiyonluk sevincini yaşayan milli voleybolcuları ve voleybol topunu Boğaz’ın üzerinde oluşturdu.

“TEBRİKLER FİLENİN SULTANLARI”

Gösterinin en dikkat çeken anlarından biri ise gökyüzünde beliren “Tebrikler Filenin Sultanları” ve “You Got This” yazıları oldu.

Boğaz’da teknelerde bulunan vatandaşlar ile sahilde gösteriyi izleyenler, ortaya çıkan görüntüleri büyük bir hayranlıkla takip etti. Şampiyonluk coşkusunu Boğaz’a taşıyan gösteri, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Filenin Sultanları’nın Avrupa’nın zirvesine çıktığı tarihi gece, İstanbul Boğazı’ndaki görsel şölenle adeta taçlandırıldı.