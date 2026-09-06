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Avrupa Şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda görsel şölenle kutlandı

Avrupa Şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda görsel şölenle kutlandı Haber Videosunu İzle
Avrupa Şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda görsel şölenle kutlandı
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Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda da unutulmaz görüntülere sahne oldu. İtalya’yı altın set sonunda 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın zaferi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz semalarında düzenlenen özel drone gösterisiyle kutlandı. Gökyüzünü süsleyen ışıklar, milli voleybolcuların görüntülerini ve “Tebrikler Filenin Sultanları” mesajını oluştururken, ortaya çıkan görsel şölen büyük beğeni topladı.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
  • İstanbul Boğazı'nda drone gösterisiyle şampiyonluk kutlandı; gösteride 'Tebrikler Filenin Sultanları' ve 'You Got This' yazıları yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olması, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da büyük coşkuyla kutlandı.

Filenin Sultanları’nın tarihi zaferi, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen özel drone gösterisiyle görsel bir şölene dönüştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz semaları, milli takımın şampiyonluğuna özel ışık gösterisine sahne oldu.

Gökyüzünde uçan yüzlerce drone, dev bir voleybol topunun yanı sıra ay-yıldızlı formalarıyla şampiyonluk sevincini yaşayan milli voleybolcuları ve voleybol topunu Boğaz’ın üzerinde oluşturdu.

“TEBRİKLER FİLENİN SULTANLARI”

Gösterinin en dikkat çeken anlarından biri ise gökyüzünde beliren “Tebrikler Filenin Sultanları” ve “You Got This” yazıları oldu.

Boğaz’da teknelerde bulunan vatandaşlar ile sahilde gösteriyi izleyenler, ortaya çıkan görüntüleri büyük bir hayranlıkla takip etti. Şampiyonluk coşkusunu Boğaz’a taşıyan gösteri, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Filenin Sultanları’nın Avrupa’nın zirvesine çıktığı tarihi gece, İstanbul Boğazı’ndaki görsel şölenle adeta taçlandırıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

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