Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Türkiye'deki 12 bin bitki türünden bin 991'i Amasya'da görülebiliyor. Bitki coğrafyası bakımından Avrupa-Sibirya ile İran-Turan floristik bölgeleri arasında geçiş sahasında yer alan şehzadeler şehrinde mikroklima özelliği gösteren alanlar bulunuyor. Bu kış kar ve yağmur yağışının etkili olduğu şehrin zirvesindeki Çakallar mevkiinde çiçekler boy göstermeye başladı. Kayalıkların arasına gizlenen kardelen, çiğdem ve menekşe gibi türler güzelliklerini göstermeye başladı. Doğa tutkunları çiçekleri görüntülemek için zirvelerin yolunu tuttu. Uzmanlar yaşanan biyokaçakçılık olaylarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

"BU BİTKİLER BİZİM MİLLİ SERVETİMİZ"

İklimsel değişikliklerdeki farklılıklar, otlatma, yapılaşma ve yol yapımı gibi risklerin etkisindeki bitkilere karşı duyarlı olunması gerektiğini belirten Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, "Çiçek dalında güzeldir. Doğal ortamında koparılmasına, onlara yeni bir baskı oluşturmaya gerek yok. Toplumun genel olarak bilinçlenmesi, kırsalda yaşayanların hariçten gelenleri görmeleri halinde ilgili kurumlara bildirmesi çok önem arz ediyor. Çünkü bu bitkiler bizim milli servetimiz" dedi.

"BAŞKA ÜLKELERE KAÇIRMA ÇABASINDA OLANLAR VAR"

Yaşanan biyokaçakçılık olaylarına değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Bu serveti başka ülkelere kaçırma çabasında olanlarla karşılaşılıyor. Nitekim Amasya Lalesi'nin akıbeti de böyle oldu. Bizim yıllarca doğal ortamında bulamadığımız yitik Amasya Lalesi'nin tohumlarını yurt dışından almak zorunda kalmıştık" diye konuştu.

AVRUPA'DA 15 BİN, TÜRKİYE'DE 12 BİN BİTKİ TÜRÜ VAR

Avrupa kıtasında yaklaşık 15 bin bitki türü bulunurken, Türkiye'nin yaklaşık 3 bin 800'ü endemik olmak üzere toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, "Avrupa kıtasındaki toplam bitki sayısı 15 bin. Sadece Anadolu coğrafyasında 12 bin bitkiden bahsediyoruz. Anadolu coğrafyası kıta özelliği gösteren bitki çeşitliliğine sahip" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Yıldırım, "Bunların ne kadar kıymetli olduğunu biz fark edemesek bile dışardaki insanlar bunları fark ettiği için bu değerleri ülkelerine taşımak istiyorlar. Buradan aracı da bulabiliyorlar. Bunun ikisi de çok tehlikeli. Bu nedenle millet olarak doğal güzelliklerimizi korumak zorundayız" şeklinde konuştu.