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Avcılar Hospital olayı nedir? ''Yenidoğan Çetesi''nin çalıştığı hastanelerin isimleri!

Avcılar Hospital olayı nedir? ''Yenidoğan Çetesi''nin çalıştığı hastanelerin isimleri!
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Son zamanlarda çokça konuşulan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı hakkında detaylar ortaya çıktı. Bu çetenin faaliyet gösterdiği hastanelerden biri olan Avcılar Hastanesi'nin ismi gündeme geldi.

Avcılar Hospital olayı nedir? 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı hastanelerin isimleri merak ediliyor. Çete, yeni doğan bebekler üzerinden yürüttüğü illegal faaliyetlerle büyük bir skandala imza atıyor. Olayın detayları ve çetenin faaliyet gösterdiği diğer hastaneler hakkında bilgiler araştırılıyor.

AVCILAR HOSPITAL OLAYI NEDİR?

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, en az 12 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen çetenin faaliyetlerini yürüttüğü hastanelerin listesi de yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, İstanbul'da bulunan 19 özel hastaneye yer verildi. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin de dahil olduğu liste belli oldu.

Avcılar Hospital olayı nedir? 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı hastanelerin isimleri!

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YENİDOĞAN ÇETESİ

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli bazı kişilerle işbirliği yaparak, acil durumdaki bebek hastalarını önceden anlaşma sağladıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdikleri ve bebeklerin ölümüne yol açtıkları öne sürülen 'yenidoğan çetesi'ne dair hazırlanan iddianamede yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Hastane sahiplerinin ve başhekimlerin örgüt hiyerarşisine dahil olmasa da örgüte yardım ederek maddi çıkar sağladıkları belirtildi. Şüphelilerin, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde ettikleri kazancı 3-4 kat artırdıkları kaydedildi. Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti alması gereken hastanelere sevk edilmesi yerine, şüphelilerin seçtiği ve kendileri için kârlı görünen hastanelere yatırıldığı ifade edildi. Bu süreçte esas amacın bebeklerin sağlık durumunu iyileştirmek değil, maddi kazanç elde etmek olduğu vurgulandı.

İddianamede, bebeklerin enfeksiyon kapıp ölmesine neden olacak şekilde yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı ve bu durumun bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne yol açtığı aktarıldı. Şüphelilerin, usulsüz bir şekilde düşümünü yaptıkları ilaçları hastaneden çıkarıp satarak maddi kazanç sağladıkları ifade edildi. Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı olarak işletme devri yapıldığı ve danışmanlık hizmeti adı altında şüpheli Fırat Sarı'nın liderliğindeki "yenidoğan suç örgütünün" birçok hastaneye az sayıda doktorla hizmet vermeye çalıştığı belirtildi. Hastaların tedavisinin doğrudan hemşire ve hemşire yardımcıları tarafından gerçekleştirildiği, bu nedenle bebek ölümlerinin arttığı ifade edildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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