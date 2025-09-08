ATV yayın akışı? 8 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

Gün boyunca ekran başına geçmek isteyen birçok izleyici, ATV'nin yayın akışında bugün hangi dizi, program ve yapımların yer aldığını merak ediyor. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümleri ve gündüz kuşağı programlarını kaçırmak istemeyenler, "ATV bugün ne yayınlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinden geceye kadar süren yayın akışı, izleyicilere çeşitli içerikler sunarken, güncel program bilgileri de dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

ATV, gündüz kuşağında izleyicilerin ilgiyle takip ettiği klasikleşmiş programlara yer verirken, akşam saatlerinde ise duygusal yönü güçlü bir diziyle ekran başına geliyor. Kanal, her iki kuşakta da farklı izleyici gruplarına hitap etmeyi sürdürüyor.

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti (Yeni bölüm)

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, Türkiye'nin en güçlü Maçari ailesinin kayıp varisidir. Annesi sandığı kadının beklenmedik ölümüyle sarsılan Azil, gerçeklerin peşine düşerek İstanbul'un karanlık ve tehlikelerle dolu sokaklarına adım atar. Kader, onu hem kan bağıyla bağlı olduğu kardeşiyle zorlu bir hesaplaşmaya hem de kalbini derinden sarsan imkânsız bir aşka sürükler. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle örülü bu dünyada Azil'in sınavı, sadece güç mücadelesi değil; vicdanıyla da yüzleşmek olacaktır. Senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş'ın üstlendiği dizinin senaryosu, Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından birlikte yazılıyor.

AİLE SAADETİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yüzyıllık geçmişe sahip görkemli bir konağın kapıları aralanırken, birbirini hiç tanımayan üç farklı ailenin kaderi bu çatı altında kesişir. Üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen bu aileler, geçmişin izlerini, yarım kalmış hikâyelerini ve bastırılmış duygularını beraber taşımaya başlar. Zamanla, aynı evde yaşamanın getirdiği zorluklar onları hem sınar hem de dönüştürür. İlk başta uyumsuzluklarla başlayan bu yolculuk, yer yer eğlenceli anlarla renklenirken, karakterler de aidiyet duygusunu yeniden keşfeder. Aile olmanın yalnızca kan bağı değil, gönül bağıyla da mümkün olduğunu gösteren bu sıcak ve duygusal hikâye, izleyicilere hem kahkaha hem de içtenlik dolu anlar vadediyor.

