ATV yayın akışı? 10 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

02:00 Gözleri KaraDeniz

03:40 Kardeşlerim

05:20 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sinema

22:30 Dizi

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle sarsılır ve hayatının akışı tamamen değişir. Gerçekleri ortaya çıkarmak üzere İstanbul'un karanlık sokaklarına adım atan Azil, burada hem kan bağıyla bağlı olduğu kardeşiyle zorlu bir hesaplaşmaya girer hem de kalbini derinden etkileyen, imkânsız bir aşka kapılır. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu tehlikeli dünyada Azil'in mücadelesi, sadece güç kazanmak değil; aynı zamanda vicdanıyla yüzleşmek zorunda olduğu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryoyu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu birlikte kaleme aldı.

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

Yüzyıllara dayanan kökleriyle görkemli bir konakta, tesadüf gibi başlayan bir karşılaşma aslında kaderin ince dokunuşudur. Birbirlerinden habersiz, hatta akraba olduklarını bile bilmeyen üç farklı aile, geçmişin gölgesinde bu ortak çatının altında buluşur. Her birinin taşıdığı sırlar, kırgınlıklar ve yarım kalan hikayeler zamanla aynı sofrada birleşir.

İlk başta çatışmalarla dolu bu süreç, günlük hayatın mizahi ve duygusal anlarıyla zenginleşir. Gün geçtikçe, karakterler arasındaki bağlar güçlenir ve aile olmanın kan ya da soyla değil, kalple kurulduğu gerçeği ortaya çıkar. Geleneksel ile modernin, eskiyle yeninin iç içe geçtiği bu konakta yaşananlar, izleyicilere hem kahkahalar hem de duygusal anlar yaşatacak.