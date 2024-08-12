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Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü?

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Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü? Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan büyük yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle iki hastanenin tahliye edildiği bildirildi. Bölgedeki itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışıyor. Peki, Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü?

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü?

YUNANİSTAN'DA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgedeki itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışıyor.

Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü?

Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Orman Yangını Yunanistan Yunanistan İtfaiye Atina Atina Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Dünya Haberler

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