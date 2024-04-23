Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu özel gün için Instagram, Facebook, Whatsapp gibi sosyal medya platformlarından paylaşım yapmak isteyenler, Atatürk'ün çocuklarla ilgili anlamlı sözlerini araştırmaya başladılar. İşte Atatürk'ün çocuklar için söylediği bazı sözler... Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? İşte detaylar...

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

İşte Atatürk'ün çocuklarla ilgili anlamlı sözlerinden bazıları:

"Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir."

"Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar."

"Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz." - Mustafa Kemal Atatürk

"Çocukl?rı s?ğlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen ulusl?r, temeli çürük bin?l?r gibi ç?buk yıkılırl?r."

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız."

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."

23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder." Mustafa Kemal Atatürk"Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur"Mustafa Kemal Atatürk