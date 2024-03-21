Seçimlere 11 gün gibi kısa bir süre varken ORC Araştırma, İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde 12-17 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. ATAŞEHİR YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Ataşehir'de hangi aday önde? Onursal Adıgüzel mi? Naim Yağcı mı?

ATAŞEHİR'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Ataşehir'de ise ilçe olduğu günden beri belediye başkanı olan Battal İlgezdi'nin yerine aday gösterilen Onursal Adıgüzel, yüzde 29,2 ile ilk sırada yer alırken; AK Partili Naim Yağcı'nın oy oranı yüzde 27,8 oldu. İYİ Partili Ali Coşkun ise yüzde 20,6 ile 3. sırada yer aldı. İlçede ayrıca kararsızların oranı yüzde 16,9 olarak ölçüldü.

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

1985 yılında Malatya'da doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çeşitli özel sektör firmalarında Endüstri Mühendisi olarak çalıştı, yöneticilik yaptı. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında MYK üyesi olarak görev yapan Adıgüzel, Ocak 2011'den Haziran 2012'ye Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 34. Olağan Büyük Kurultay'da ve 18. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2015 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Adıgüzel, TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyesidir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul 1.bölge milletvekili adayı oldu. Adıgüzel, Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evlidir.

MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?

Mustafa Naim Yağcı, 1976 yılı Rize, Çayeli doğumludur. Yağcı, İlkokulu Çayeli Aşıklar Köyü İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1995'te Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden; 2000'de de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mustafa Naim Yağcı çeşitli kurumlarda görev yaptıktan sonra, 2004'den bu yana ortağı olduğu Hukuk Bürosunda serbest avukat olarak görev yapmaktadır. Aktif siyasete 2004 yılında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile başlayan Av. Mustafa Naim YAĞCI evli ve 1 çocuk babasıdır.