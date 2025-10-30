Ata Ayyıldız kimdir? Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Magazin dünyasının gündeminde sıkça yer alan Ata Ayyıldız, Sıla Türkoğlu ile olan ilişkisiyle de dikkatleri üzerine çekti. İş dünyasında farklı girişimleri bulunan Ayyıldız'ın yaşı, memleketi ve mesleği merak ediliyor. Peki, Ata Ayyıldız kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATA AYYILDIZ KİMDİR?

Ata Ayyıldız, son dönemde magazin ve iş dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isimdir. Hem özel hayatıyla hem de girişimcilik faaliyetleriyle dikkat çeken Ayyıldız, sosyal medyada ve medya gündeminde oldukça merak edilen bir figür haline gelmiştir. Özellikle ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile yaşadığı ilişki, onun hakkında bilgi arayışını artırmıştır. Aynı zamanda iş dünyasında aktif rol oynayan Ayyıldız, farklı sektörlerdeki girişimleriyle de biliniyor.

ATA AYYILDIZ KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olduğu tahmin edilen Ata Ayyıldız, yaklaşık olarak 31 yaşındadır. Ancak doğum tarihi ve yaşına dair kesin bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Bu nedenle net yaş bilgisi tam olarak doğrulanamamaktadır.

ATA AYYILDIZ NERELİ?

Ata Ayyıldız'ın doğum yeri hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuoyunda doğum yeriyle ilgili herhangi bir doğrulanmış kaynak yer almasa da, eğitim ve iş hayatı ağırlıklı olarak İstanbul merkezli yürütülmüştür.

ATA AYYILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Ata Ayyıldız, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur ve iş dünyasında girişimci olarak faaliyet göstermektedir. Dijital pazarlama ve influencer marketing alanında çalışmalar yürüten Lychee Digital ajansının kurucusudur. Bu ajans aracılığıyla birçok ünlü isim ve marka için kampanya danışmanlığı yapmaktadır. Ayrıca, Ayyıldız Gron Coffee Company ve Humaliva Chocolate gibi kahve ve çikolata konseptli işletmelerin de sahibidir.

ATA AYYILDIZ'IN KARİYERİ

Ata Ayyıldız, genç yaşına rağmen hem dijital pazarlama hem de gastronomi sektöründe önemli bir girişimcilik deneyimi edinmiştir. Influencer marketing ve dijital reklamcılık alanındaki faaliyetleri, ona birçok ünlü isimle iş birliği yapma fırsatı sunmuştur. Bunun yanında kendi kurduğu kahve ve çikolata markaları, iş dünyasındaki çeşitliliğini ve girişimcilik yeteneğini göstermektedir.

Kariyerine bu şekilde devam eden Ayyıldız, iş dünyasındaki aktif rolünü sürdürürken, özel hayatıyla ilgili gelişmeler de medya ve sosyal medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.