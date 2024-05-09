Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelin Evi programının son bölümünde heyecan doruktaydı. Birbirinden iddialı gelinler arasında 50 bin TL'lik ödülün sahibi kim olacak? Merak edilen birincilik sonucu ve kazanan gelin hakkındaki detaylar izleyenlerle paylaşıldı. Gelin Evi son bölümde neler oldu? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde neler oldu? 8 Mayıs...

GELİN EVİ ÖDÜL NE KADAR?

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi'nde, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize, düğüne ve balayına kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada, büyük ödül 50.000 TL! Ayrıca her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan gelinlere çil çil altın, 5 gelinin hafta boyunca ev hanımlığını konuşturduğu beceri oyununu kazananlara ise sürpriz hediyeler verilecek.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

İstanbul'da 4 Haziran 1977'de doğan Aslı Hünel, müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde adım attı. Henüz 14 yaşındayken şan dersleri almaya başladı ve müzik tutkusuyla kendini geliştirmeye devam etti.

Müzik alanındaki başarısıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahne alan Aslı Hünel, "Bambaşka" adlı albümünde yer alan şarkılarını kliplendirdi ve müzikseverlerle buluşturdu.

Son dönemde televizyon dünyasına adım atan Hünel, TGRT Haber kanalında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunarak ekranlara renk kattı. Daha sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programını sunmaya başladı.

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